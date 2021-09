Oud-Formule 1-coureur Felipe Massa is van mening dat de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Monza een race-incident was. Volgens de Braziliaan vindt niet dat Verstappen iets ‘extreem agressiefs’ probeerde en weet dat de twee elkaar geen centimeter meer zullen gunnen.

“Het voelt alsof elke race wel de beslissende is”, zegt Massa bij de nabeschouwing van de Formule 1. “We zagen in de eerste ronde al dat ze wat contact hadden”, doelt hij op het moment dat de twee zij-aan-zij door de tweede chicane reden. Hamilton koos de buitenkant, maar de ruimte werd steeds smaller en moest hij dus opnieuw beginnen. “Max verloor vervolgens veel tijd bij de pitstop, wat hem zeker wel tijd kostte. Ik verwachtte dat hij meer naar achteren zou zitten. Lewis had ook geen snelle pitstop, die verloor dus ook enkele seconden.”

“Ze zaten dicht bij elkaar in de eerste bocht”, vervolgt de Braziliaan, die bijna wereldkampioen werd in 2008. “Lewis had koude banden, Max probeerde heel laat te remmen. Hij had de ruimte om de bocht aan de buitenkant te pakken. Hij probeerde alles wat hij kon en hij zat niet naast de baan en probeerde niet iets extreem agressiefs, zou ik zeggen. Maar toen hij de sausage kerb raakte vloog de auto en toen raakte hij Lewis.”

“Ze zullen elkaar tot de laatste race van het seizoen geen millimeter geven”, vervolgt Massa even later. “We hebben al veel incidenten gezien dit seizoen, ook incidenten waarbij er niks gebeurde, zoals op Imola. Voor mij was het dus een race-incident.”

Bij Sky Sports werd Massa nog gevraagd of Verstappen er verstandiger aan had gedaan om zich terug te trekken bij het ingaan van bocht 2. “Dat zou hij nooit doen, dat is niet zijn stijl”, aldus Massa. “Als het echt een probleem zou zijn, dan zouden we een straf zien.” Die zou er later dus wel komen voor Verstappen: de Nederlander kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race – de Grand Prix van Rusland – en kreeg er twee strafpunten bij op zijn licentie. Die deden hem echter geen pijn, aangezien hij er nul had terwijl ze er in twaalf maanden maximaal twaalf mogen pakken voordat ze een raceban krijgen.