FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer de bizarre Italiaanse Grand Prix, met een ‘hartverwarmende’ winnaar in de vorm van Daniel Ricciardo, maar uiteraard besteden de media veel aandacht aan de ‘historische crash’ tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

La Gazzetta dello Sport

“Ricciardo triomfeert, historische crash Verstappen en Hamilton”, kopt de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Zij besteden veel aandacht aan de duels tussen Verstappen en Hamilton. “Bij de start zette Ricciardo een geweldige sprint in en bij het aanremmen lag hij voor Verstappen, terwijl Hamilton Norris passeerde en zelf de aanval inzette op de Red Bull. Bij het aanremmen van de Roggia probeerde Lewis het aan de buitenkant van Verstappen, maar die hield voet bij stuk en voor Lewis was er niets aan te doen. Hamilton klaagde over de radio dat hij wijd werd geduwd, maar in werkelijkheid had zijn rivaal perfect en soepel geremd om de bocht aan de binnenkant te kunnen pakken, zozeer zelfs dat de wedstrijdleiding het opstootje niet eens onderzocht.”

“In de 26e ronde sloeg het noodlot toe: de zevenvoudig wereldkampioen maakte zijn pitstop en kwam op zijn weg terug naar de baan midden op het rechte stuk terecht met Verstappen in zijn kielzog. Verstappen probeerde aan de buitenkant in te halen, raakte een kerb en zijn RB16B ging ervandoor, waarbij hij letterlijk bovenop de Mercedes van Hamilton belandde. Grind voor beiden en een sensationele uitvalbeurt. Met voorspelbare verhitte controverse.”

“Degenen die een nieuwe crash op de baan hadden voorzien na die op Silverstone, hadden duidelijk gelijk: het gaat hier om een wereldkampioenschap en niemand zal een centimeter opgeven, ten koste van spins en ongelukken. Ook dat is de Formule 1.”

De Grand Prix van Italië heeft in de afgelopen drie jaren verschillende winnaars van verschillende teams bezorgd. In 2019 won Charles Leclerc met Ferrari, vorig jaar won Pierre Gasly en nu Daniel Ricciardo, dus: “De magie van Monza bestaat echt”, concluderen ze.

Bild

“Underdog-overwinning na crash tussen favorieten”, openen ze bij het Duitse Bild. Zij stellen vast dat de crash tussen Verstappen en Hamilton een nieuw hoofdstuk is in de titelstrijd. “In de verhitte strijd om de wereldtitel is dit een nieuwe escalatie.” Maar waar die twee crashten, profiteerde McLaren optimaal door er met een één-twee vandoor te gaan. “Het team pakt een onverwachte dubbele overwinning in Monza. Daniel Ricciardo komt over de finish voor zijn teamgenoot Lando Norris. Een geweldig resultaat voor het team uit Groot-Brittannië.”

In ronde 26 ging het uiteindelijk fout tussen Hamilton en Verstappen, maar een slechte pitstop voor Verstappen ging daaraan vooraf. “Halverwege de race, het eerste schrikmoment voor Red Bull! Verstappen maakt als tweede van de leiders zijn pitstop, maar de stop duurt 11,1 seconden, wat meer dan vier keer zo lang is als gebruikelijk. De rechter voorband zorgt voor problemen. Dubbel bitter: terwijl de Nederlander in de pits zit, haalt Hamilton Norris in en neemt de leiding over.”

“En dan komt hét moment van de Italiaanse Grand Prix 2021!”, schrijven ze, waarna ze een korte beschrijving geven van wat er gebeurde. “Beide auto’s glijden van de baan, belanden in het grind en vallen uit. Waanzin in Monza!”, oordelen ze.

Sky F1

Ook bij Sky F1 duurt het niet heel lang voordat de crash tussen Hamilton en Verstappen genoemd wordt. “Daniel Ricciardo bracht een einde aan de negen jaar durende overwinningsdroogte bij McLaren, voor teamgenoot Lando Norris in een buitengewone Italiaanse GP met de tweede grote controversiële crash tussen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen, waarbij deze keer beide coureurs uitvallen. Hun race eindigde in de grindbak in de eerste chicane na een bizarre en angstaanjagende crash in ronde 26, toen de Red Bull probeerde de Mercedes in te halen.”

Toch keken ze bij Sky F1 ook met veel plezier naar racewinnaar Daniel Ricciardo, die direct bij de start afrekende met Verstappen en zijn oud-teamgenoot daarna niet meer terug zag slaan. “Verstappen verloor de leiding vanaf pole aan de snel startende Ricciardo, die de hele middag sensationeel reed. Hij lag al voor de titelconcurrenten toen zij uitvielen.” Het feest bij het Britse McLaren hield niet op, aangezien Norris als tweede over de streep kwam. McLaren zou zo, bizar genoeg, het eerste team zijn dat dit seizoen een één-twee pakt. “Hoewel de crash en de nasleep ervan de komende weken onvermijdelijk de krantenkoppen zullen domineren, was de terugkeer van McLaren naar de top van het podium een topverhaal op zich. Plus een hartverwarmende vanuit het perspectief van coureur en team. Het is veelbetekenend dat de overwinning van Ricciardo niet geërfd werd of door geluk kwam. Het was daarom een passende manier om een einde te maken aan wat een lastige start van zijn carrière was geweest bij het team waar hij in januari arriveerde, aangezien het seizoen bij het team tot nu toe grotendeels toebehoorde aan de briljante Norris.”

De crash tussen Hamilton en Verstappen, waarbij laatstgenoemde als schuldige werd aangewezen en zo een gridstraf kreeg voor de volgende race, wordt daarna alsnog wat nader besproken. “Twee sprintweekenden, twee bittere crashes”, zo doelen ze bij Sky F1 op de crash tussen de twee op Silverstone, waar toen ook met het sprintformat getest werd. Zij zetten hun vraagtekens bij de sprintkwalificaties, maar weten ook: “Ze hebben, toevallig of niet, zeker de twee grootste momenten van het aangrijpende seizoen tot nu toe geproduceerd.”

Marca

“Verstappen en Hamilton vallen uit na historische crash”, schrijven ze bij het Spaanse Marca. Het was volgens de Spaanse krant slechts een kwestie van tijd voor het weer fout zou gaan tussen de twee. “Er moest een tweede hoofdstuk komen na Silverstone en dat kwam er in Monza.” Terwijl de stewards Verstappen als schuldige aanwezen, lieten meerdere experts al weten dat zij het een race-incident vonden. Marca schaart zich in dat laatste rijtje. “Net als in Groot-Brittannië was er geen duidelijke schuldige, op het feit na dat hij geen centimeter wilde geven. De actie was in afwachting van het onderzoek van de stewards. Verstappen was de winnaar van een weekend waarin hij het meest te verliezen had en vertrekt met een voorsprong die is uitgebreid tot vijf punten. Het stelt niets voor, maar Monza was niet Red Bulls baan.”