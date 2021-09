Max Verstappen is het ‘niet helemaal eens’ met de gridstraf van drie plaatsen die hij heeft gekregen voor de crash met Lewis Hamilton. Het was volgens de Nederlander een race-incident, iets waar teambaas Christian Horner zich ook aansluit, maar: “We accepteren het besluit van de stewards.”

In ronde 26 van de Grand Prix van Italië kwamen Lewis Hamilton en Max Verstappen elkaar opnieuw tegen op de baan. Hamilton kwam net op de baan na zijn pitstop terwijl Verstappen eerder zijn pitstop, die ruim elf seconden duurde, had gemaakt en dus op volle snelheid op bocht 1 afkwam. Hij ging buitenom bij de Brit, waardoor hij in bocht 2 aan de binnenkant zat. Daar lag echter een hoge ‘sausage kerb’ waar Verstappen tegenaan schoot en vervolgens tegen de Mercedes knalde. De Red Bull schoot over de auto van Hamilton heen en de twee kwamen vast te zitten in de grindbak.

Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner het nog als een race-incident zag, zagen de stewards dat anders. Zij vonden dat Verstappen van te ver kwam om raceruimte gegund te krijgen en wezen hem als schuldige aan. Het leverde de Nederlander een gridstraf van drie plaatsen op voor de eerstvolgende race, die in Rusland plaatsvindt. Bovendien kreeg hij er twee strafpunten bij op zijn licentie, al is dat voor hem geen probleem aangezien hij er nog nul had. Verstappen is het niet helemaal eens met de straf.

“Ik probeerde hard, maar eerlijk te racen”, legt Verstappen uit. “Ik ben het niet helemaal eens met de straf omdat het naar mijn mening een race-incident was”, oordeelt de Nederlander. “Het is heel jammer wat er vandaag gebeurd is, maar we zijn professionals dus we zetten ons hier overheen.”

Teambaas Horner legt zich ondertussen neer bij de straf. “We zijn teleurgesteld door de gridstraf van drie plaatsen, maar we accepteren het besluit van de stewards. Wat er tussen Max en Lewis gebeurde was echt een race-incident. Er valt voor beide kanten wel wat te zeggen, maar het is uiteindelijk frustrerend en teleurstellend om beide auto’s uit te zien vallen in wat een spannend kampioenschap is. Het belangrijkste is dat de halo zijn werk deed. Dit is zeker niet de manier waarop we race wilden eindigen.”

© Peter van Egmond