Lewis Hamilton heeft in een bericht op sociale media zijn dank geuit aan de mensen die de Formule 1-auto’s en het racen veiliger maken. De Brit doet dat na de crash met Max Verstappen op Monza, waar ‘iemand over mij heeft gewaakt’: “Het duurt een milliseconde om van racen naar een heel enge situatie te gaan.”

Op beelden van de crash tussen Verstappen en Hamilton is goed te zien dat Hamilton de rechter achterband van de Red Bull bovenop de halo krijgt, maar ook een tik uitdeelde tegen de paarse helm van de zevenvoudig wereldkampioen. Na de crash gaf hij al aan dat hij daardoor wat last had van een stijve nek, maar nu het allemaal is bezonken is de Brit vooral dankbaar dat de Formule 1-auto’s van nu zo veilig zijn geworden – mede dankzij de halo.

“Op dagen als deze word ik eraan herinnerd hoeveel geluk ik heb”, schrijft Hamilton op sociale media. “Het duurt een milliseconde om van racen naar een heel enge situatie te gaan. Vandaag heeft iemand op mij neergekeken en over mij gewaakt!”, prijst de zevenvoudig wereldkampioen zich gelukkig dat het bij een stijve nek bleef. “Mijn nek doet een beetje pijn nu de adrenaline afneemt. Ik kreeg een tik op mijn hoofd dus ik heb natuurlijk enorme hoofdpijn, maar het gaat goed met me! De halo zorgde ervoor dat de crash niet veel erger werd. Ik ben iedereen die eraan werkt om de auto’s en het racen veiliger te maken ontzettend dankbaar.”

Hij neemt vervolgens nog de tijd om zijn trouwe fans, van Team LH, te bedanken voor hun steun. “De steun die ik van jullie ontvang zorgt ervoor dat ik blijf pushen en strijden. Ik ben jullie allemaal zo dankbaar, jullie zijn echt de beste.” Hij sluit het bericht af met de credo die ook op zijn helm staat: “Still we rise!”