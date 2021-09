Het beste moet nog komen. Lewis Hamilton verwacht dat de strijd met Max Verstappen in de tweede helft van het seizoen minstens zo moeilijk en hard zal zijn als voor de zomer. “Het wordt heel close. En moeilijk, hard ook. Net zoals in de eerste seizoenshelft”, voorspelt de wereldkampioen in een exclusief gesprek met FORMULE 1 Magazine.

En hij had een vooruitziende blik aangezien het gesprek plaatsvond voor de Belgische Grand Prix. De twee kwamen elkaar in Monza immers alweer tegen met de veelbesproken straf voor Verstappen als gevolg. De mediastorm die komt kijken bij zo’n strijd, het is iets waar Hamilton al bekend mee is. Op een paar jaargangen na heeft Hamilton eigenlijk altijd meegedongen om de titel.

Foto: Peter van Egmond

“Maar ik zou niet weten op welke manier dat een voordeel zou zijn. Max is een topcoureur, een kampioen zoals hij in het verleden al in de opstapklassen bewees. Iedere titel, in welke klasse ook, vergroot je ervaring. Net zoals ik niet minder onder druk sta dan Max omdat ik al eens wereldkampioen was.” Zelf had Hamilton het in zijn rookiejaar als jonge hond al aan de stok met Fernando Alonso, op dat moment al tweevoudig kampioen. Sindsdien is er overigens weinig veranderd, vindt de nu 36-jarige Hamilton.

“Vandaag heb ik gewoon meer ervaring. We kijken allemaal wel eens terug en denken dan dat we het nu misschien anders zouden aanpakken. Alleen is er in Formule 1 nog een ander aspect: er is niets dat een jonge coureur, zoals ik er in 2007 een was, kan voorbereiden op plotse roem. Op de aandacht van de internationale media. Op de druk die een wereld als Formule 1 creëert. Het is iets dat je moet leren. We hebben ook allemaal leren fietsen met twee kleine wieltjes achteraan om het ding rechtop te houden, en het ene kind gooit die wieltjes er vroeger af dan het andere.”

