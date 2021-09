Hoe hoog de strijd dit jaar ook nog zal oplaaien, Lewis Hamilton ziet niet in waarom hij en Max Verstappen niet nog gewoon een biertje kunnen drinken. In de aanloop naar de Grand Prix van België sprak FORMULE 1 Magazine exclusief met de zevenvoudig wereldkampioen over de rivaliteit met de Nederlander.

Schrikken of onder de indruk zijn van iets in de Formule 1 doet Hamilton met al zijn ervaring in ieder geval niet meer, zo zegt hij zelf in het gesprek. De mediastorm, de kritiek én de lof, op social media na de clash in Silverstone was niet anders dan anders, aldus Hamilton.

“Wat op de sociale media over mij verschijnt interesseert me niet. Soms laat iemand me wel eens iets zien, en dan kijk ik daar eens naar maar verder gaat dat niet. Ik ben het er trouwens niet mee eens dat Silverstone meer heisa veroorzaakte dan vroeger. Zo is Formule 1 altijd geweest.”

BSR Images

Over zijn relatie met Max Verstappen is Hamilton duidelijk, wat hem betreft zal deze nooit verpest worden door iets wat op de baan gebeurt. “Ik zie niet in waarom ik geen biertje zou kunnen drinken met Max”, zegt Hamilton als hij wordt gevraagd of hij het voorbeeld van James Hunt en Niki Lauda zou kunnen volgen.

“Achter wat we doen en wat we zeggen zit nog een andere dimensie: het respect dat je wel of niet voor mekaar hebt. Ik heb me op dat gebied altijd laten inspireren door Nelson Mandela. Hij zat 28 jaar lang in de gevangenis en toen hij werd vrijgelaten ging hij een kop thee drinken met de man die hem achter de tralies had gestopt…”

n FORMULE 1 Magazine nr. 11/12 lees je het gehele interview met Lewis Hamilton over roem, de strijd, zijn honger en de rol van teamgenoten. FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!