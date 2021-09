Carlos Sainz had even zicht op de zege in Rusland, maar na zijn eerste pitstop namen die kansen flink af. In de bizarre slotfase, waarin hevige regenval voor de nodige positiewisselingen zorgde, kwam Sainz terug tot de derde plaats, waar hij tevreden mee is: “We namen op het juiste moment de juiste beslissing.”

Na een goede kwalificatie op zaterdag startte Sainz vanaf de tweede plaats. Hij had een uitstekende start en kon in de lange run naar bocht 2 oud-teamgenoot Lando Norris voorbij voor de leiding in de race. Die kon hij een tijdje vasthouden, totdat Norris wat meer begon te pushen en hij terugsloeg. Na de pitstop slonken de kansen op de zege enorm voor Sainz, die tot zijn verbazing van zijn team hoorde dat hij voor de vijfde plaats zou gaan. Sainz leek het podium zo mis te lopen, maar dankzij de plotselinge regenbui in de slotfase van de race kon de Spanjaard zijn sterke race dan toch belonen met de derde plaats.

“Ik had een goede start, dat was de prioriteit”, zegt Sainz. “Ik mocht niet te veel positie verliezen ten opzichte van George (Russell, red.). Ik kon daarna achter Lando aansluiten en haalde hem buitenom in bij bocht 2. Dat ging perfect. Helaas begonnen de banden toen wat graining te vertonen en werd onze race slechter. We hadden er veel last van en moesten vroeg naar de harde band gaan en die zien te managen.”

“Toen kwam de regen”, vervolgt Sainz, die de regen in de slotfase niet echt verwelkomde. “Het kwam op het slechtst mogelijke moment omdat mijn banden grip verloren. We namen op het juiste moment de juiste beslissing en konden weer de derde plaats veroveren. Het was een heel sterke race”, besluit de Spanjaard.