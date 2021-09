Red Bull-teambaas Christian Horner had al twee weken het vooruitzicht dat Max Verstappen na de Grand Prix van Rusland de leiding in het kampioenschap kwijt zou raken. “Maar dat het maar twee punten verschil zou zijn, dat had ik niet verwacht.”

Vooraf tekende het team voor een vijfde plek voor Verstappen na vanaf de laatste plaats gestart te zijn door een motorwissel. “Dat was het meest gunstige scenario. Maar zijn race naar voren was indrukkend in vergelijking met de anderen die achterin begonnen.” De Nederlander manoeuvreerde zich door het verkeer maar dat ging ook ten koste van zijn banden. “Hij had maar weinig rondjes in de vrije lucht en had flink last van graining. Eenmaal los was hij wél heel snel. De regen kwam uiteindelijk op een goed moment.”

Het was Verstappen zelf die de knoop doorhakte voor regenbanden te gaan. “Dat was echt een geweldige beslissing van hem en die betaalde zich uit. Als het er zo om spant qua bandenkeuze, dan is de keuze in ons team altijd aan de coureur. Ik denk dat deze tweede plek voelt als een overwinning, iedereen zou daar voor tekenen in onze situatie. Na twee sterke Mercedes-banen staan we maar twee punten achter, dat is enorm hoopgevend. Het ligt nog helemaal open.”

BSR Agency

Ook gezien het resterende programma is Horner optimistisch. “Er zijn geen circuits meer zoals Monza en Sotsji waar Mercedes de overhand heeft. In Turkije wonnen ze dan wel vorig jaar, Austin zijn we beiden sterk. In Mexico en Brazilië zijn wij altijd sterker. Qatar en Saoedi Arabië weten we nog niet en dan Abu Dhabi dus. Het is 50/50 wat betreft de circuits, denk ik.”

Over Mercedes’ beslissing om Valtteri Bottas met een motorwissel naar achteren te halen, was Horner enigszins verrast. “Ik weet niet waarom ze het deden en of het tactisch bedoeld was voor de race. Valtteri racete fair met Max tijdens de wedstrijd. Hij verloor geen tijd toen hij hem passeerde. Ze managen issues zoals we allemaal doen, we kijken vooral naar ons zelf en niet naar hun.”

