De Red Bull Ring in Spielberg is dit jaar gastheer van een tweede Grand Prix. Het circuit in de Oostenrijkse Alpen zal zowel op 27 juni als de originele datum (4 juli) decor zijn voor een race in de Formule 1. De Franse GP, gepland op 27 juni, schuift daardoor een week naar voren.

Door het wegvallen van de Canadese GP werd Istanbul Park onlangs (weer) bereid gevonden de vacante plek op de kalender op te vullen. Maar de Turkse GP valt er weer vanaf, omdat Engeland Turkije op de ‘rode lijst’ van landen heeft gezet. Dit betekent dat reizigers die terugkomen uit Turkije tien dagen in quarantaine moeten in een door de regering aangewezen hotel. Zeven van de tien Formule 1-teams komen hebben net als rechtenhouder FOM hun basis in Engeland.

Lees ook: GP Turkije nu ook op losse schroeven na nieuwe reisrestricties Britse overheid

Omdat de FOM wil vasthouden aan de geplande 23 voorstellingen op de kalender van 2021, is Oostenrijk met succes benaderd om een tweede race te organiseren. Net als vorig jaar. Het coronaseizoen werd destijds met twee nummers in Spielberg geopend. De Franse GP op Paul Ricard wordt een week vervroegd, waarna het F1-circus voor een dubbelnummer verder trekt naar Oostenrijk.

Lees ook: Jos Verstappen vreest dominantie Mercedes: ‘Max laat Red Bull beter uitzien dan dat hij is’