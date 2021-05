De Formule 1 moet mogelijk naar een alternatief zoeken voor de Grand Prix van Turkije, nu dat land door de Britse overheid zal worden toegevoegd aan de ‘rode lijst’. Het is daardoor verplicht voor reizigers die daar in de afgelopen tien dagen hebben gezeten bij terugkomst in het Verenigd Koninkrijk in een verplichte quarantaine van tien dagen te gaan.

Turkije zal op 12 mei toegevoegd worden aan die rode lijst, de GP van Turkije staat gepland voor 13 juni. Reizigers die dan in Turkije zijn geweest en terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk binnen tien dagen, moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Zij moeten dan betalen voor een door de overheid goedgekeurd hotel.

De gebruikelijke uitzondering voor het Formule 1-personeel zou niet gelden voor landen die op de rode lijst staan. Dat zou dan gevolgen kunnen hebben voor de zeven teams die in Groot-Brittannië gevestigd zijn.

“We zijn op de hoogte van de aankondiging van de Britse overheid met betrekking tot de reisrestricties voor Turkije en beoordelen de situatie en zullen de komende dagen meer details verstrekken”, laat een woordvoerder van de Formule 1 weten.

Vervanging GP Canada

De Formule 1 kondigde in april aan dat de Turkse Grand Prix weer zou terugkeren op de kalender. Turkije zou de Canadese GP moeten vervangen. Die race kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen en een gebrek aan financiële steun. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn als ook de GP van Turkije niet door kan gaan.

De Grand Prix van Turkije staat nu nog gepland als tweede deel van de doubleheader met Azerbeidzjan. Na die race zijn er nog twee weken tot aan de Grand Prix van Frankrijk, waardoor er weinig speling is voor de Formule 1.