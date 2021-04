De organisatie van de Grand Prix van Canada kan niet rekenen op financiële steun van Québec, de provincie waar de race verreden wordt. Onlangs werd duidelijk dat de race achter gesloten deuren door kan gaan, maar de organisatie moet dan wel nog zes miljoen dollar bijbetalen. Die steun wil de premier van Québec niet geven: “We hebben al zo veel steun gegeven.”

De Grand Prix van Canada staat gepland voor het weekend van 12 tot en met 14 juni, maar de vraag of deze race wel door kan gaan wordt alsmaar groter. De kans dat de race op het Circuit de Gilles Villeneuve achter gesloten deuren zal moeten plaatsvinden is groot vanwege de strenge coronamaatregelen.

Om de race in Montréal door te laten gaan zonder publiek zal de organisatie zes miljoen dollar moeten bijbetalen. Dat is dan bovenop de negentien miljoen dollar die de organisatie al betaalt voor het mogen organiseren van de race. Of de organisatie die steun kan verwachten is nog maar de vraag, al is op provinciaal niveau al duidelijk dat die steun er niet zal komen.

Premier Francois Legault van de provincie Québec zegt de extra zes miljoen dollar namelijk niet te willen betalen. “We hebben al zo veel steun gegeven”, vertelt Legault in gesprek met Radio Canada. Toch bezorgt deze situatie de nodige kopzorgen, ook vanwege het langdurige contract dat de organisatie heeft met de Formule 1. “De zorg waar wij mee zitten is: als wij in 2021 geen Grand Prix organiseren, wat gebeurt er dan met ons contract, van 2022 tot en met 2029?”, vraagt Legault zich af.

“We moeten niet vergeten dat de Grand Prix een evenement is dat economisch gezien interessant is, want het is geld uit het buitenland dat wordt uitgegeven in Québec”, vervolgt de premier van de provincie. “Maar we zorgen er altijd voor dat de steun die we geven minder is dan de winst. We hebben het hier over een activiteit zonder toeschouwers. Als er geen vraagtekens staan bij de komende jaren, waarom zou het dan dit jaar wel zijn?”, besluit Legault.

De Grand Prix van Canada ging in 2020 niet door vanwege de coronamaatregelen en ook 2021 lijkt nu op losse schroeven te staan. Foto: Motorsport Images