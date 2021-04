In de tweede aflevering van Parabolica hebben we natuurlijk oog voor de strijd tussen Red Bull en Mercedes in Imola komend weekend. Hoofdredacteur André Venema sprak met Jos Verstappen over het seizoen 2021. De vader van Max heeft vertrouwen in Red Bull in het gevecht met Mercedes. “Jos Verstappen zei me: we zitten erbij en we blijven erbij’.”

Naast een vooruitblik op de GP van Imola, een analyse van de rol van Valtteri Bottas en Sergio Pérez en onze nieuwe vaste rubrieken in onze videoshow – ‘F1 voor Rookies’ met MP Motorsport en ‘Tom tops 10′ over de favoriete liveries van Tom Coronel – is er in deze tweede aflevering ook plaats voor een winactie! Stuur jouw antwoord op de quizvraag naar redactie@formule1.nl en wie weet win jij het exclusieve collector’s item.

