Jos Verstappens nieuwe ‘project’ heet Thierry Vermeulen: ‘De beste coach die je kunt wensen’

Hij leverde zoon Max na een intensieve, academische raceopleiding kant-en-klaar af in de Formule 1. Inmiddels is Jos Verstappen gestart met een nieuw, soortgelijk ‘project’. De Limburger keert terug in de autosport als mentor van Thierry Vermeulen (18). “Jos is de beste coach die je je kunt wensen.”

Zandvoort, 31 maart. Tientallen Porsches 911 GT3 Cup, type 992 sprinten tijdens een gecombineerde trainingsdag van de Mobil 1 Supercup en de Carrera Cup Benelux non-stop over het asfalt. Twee van de sportwagens behoren toe aan Thierry Vermeulen en Jos Verstappen. De een met nummer 69, de ander met hetzelfde nummer (33) als waarmee zijn zoon furore maakt in de Formule 1.

Jos Verstappen trapt er in de duinen lustig op los, heeft zichtbaar plezier in zijn rol als coach. De ene keer rijdt hij achter Vermeulen om hem op te jagen, de andere keer rijdt hij voorop om de ‘leerling’ te laten zien welke lijnen hij rijdt. “Je leert wel battelen als je met zijn tweetjes rijdt”, erkent Vermeulen, zoon van Max Verstappens manager Raymond. “Dit is gewoon heel leuk om te doen”, vult Verstappen aan. “Ik ken Thierry al toen hij nog in zijn broek scheet… Dat ik zelf kan rijden, maakt het extra interessant voor mij.”

Met steun van onder meer Michel Perridon, de Rotterdamse multimiljonair sponsorde Verstappen jarenlang in de Formule 1, heeft Vermeulen de volgende stap in zijn nog prille loopbaan gezet. Aangespoord door Jos en ook Max Verstappen (‘hij zei: ga ermee door, het ziet er goed uit’) stapte de tiener vorig jaar in bij de Sprint Challenge Benelux, een klasse die hij meteen won. Daarna ging ook vader Raymond om.

‘Ik zet de boel wel op scherp’

Nu zit Vermeulen op de spoedcursus bij Verstappen. “Jos helpt dingen op te pakken en klaar te zijn voor het kampioenschap”, zegt hij. “Hij is de beste coach die je je kunt wensen. In deze klasse is het heel belangrijk om een goede set-up te vinden en daar is Jos enorm goed in.” Volgens Vermeulen spaart de veteraan hem niet. “Jos is altijd eerlijk, praat je niet naar de mond. Hij zegt wat hij denkt. Ik heb liever iemand die zo werkt, dan iemand die niet eerlijk is.”

Voorlopig heeft Verstappen een driejarig plan van aanpak gemaakt. Het moet in 2023, als het meezit, resulteren in een plekje in de Porsche Supercup. “Die klasse rijdt in het voorprogramma van de Formule 1”, weet Verstappen. “Ik vind dit een interessant en ook serieus project, echt een leuke uitdaging om aan te gaan. De Formule 1 is niet het doel, maar er moet natuurlijk wel progressie zijn”, stelt de Limburger.

“Kijk, zoals ik met Max heb gewerkt, dat doe ik niet meer. Daar was ik zeven dagen per week mee bezig, dat was zo intens. Thierry zit bij GP Elite in een goed team. Maar ik zet iedereen wel op scherp, we willen het beste van het beste.” Vermeulen: “We doen mee om te winnen.”