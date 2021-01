Oud-teambaas Tost: ‘Max Verstappen dankt zijn sterkste punten aan de opleiding van Jos’

Zijn gevoel voor het gripniveau en zijn pure snelheid: dat zijn Max Verstappens sterkste punten, volgens oud-teambaas Franz Tost. Waaraan Verstappen die kwaliteiten te danken heeft, weet Tost ook wel: “De geweldige opleiding die hij van zijn vader Jos heeft gehad.”

“Jos heeft Max als jonge jongen alles geleerd wat nodig is”, zegt Tost – in 2015 en begin 2016 Verstappens teambaas bij Toro Rosso – in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

Volgens Tost heeft vader Verstappen ‘geweldig werk geleverd’ met de opleiding van zijn zoon. “Ik weet niet of Max zonder Jos hetzelfde had bereikt. Hij zou waarschijnlijk wel in de Formule 1 terecht zijn gekomen, maar of hij net zo snel en succesvol zou zijn zoals nu het geval is? Dat betwijfel ik.”

Lees ook: Toen Franz Tost besloot dat Max Verstappen zo snel mogelijk in de F1 moest rijden

Dat komt, zo legt Tost verder uit, ‘omdat het leerproces voor een jonge coureur vanaf heel jonge leeftijd heel belangrijk is’. “Wat je tussen je zevende en twaalfde leert, is in deze sport heel erg bepalend. Je raakt daardoor aan alles gewend, het gaat als het ware vanzelf en je hoeft er bijna niet meer bij na te denken. Jos heeft Max naar een geweldig niveau getild.”

Het complete interview met Franz Tost lees je in de FORMULE 1 special ‘Het jaar van Max’, met daarin ook interviews met Max en Jos Verstappen zelf, Christian Horner en Mark Webber. ‘Het jaar van Max’ is nu in de winkel te koop of hier te bestellen. Ook is deze special voordelig in combinatie met het Jaarboek 2020 te bestellen!