Formule 1 eist 6 miljoen dollar extra om GP Canada zonder publiek door te laten gaan

Het is voorlopig erg onzeker of de Grote Prijs van Canada, die van 12 tot en met 14 juni op de kalender staat, kan doorgaan. Door de strenge coronamaatregelen van de Canadese overheid is de kans groot dat de race op het Circuit Gilles Villeneuve zonder publiek moet worden gereden. Geen probleem voor de Formule 1… als de organisatie in Canada zes miljoen dollar bijbetaalt.

Om de verspreiding van het coronavirus in te perken werden vorige week nieuwe maatregelen aangekondigd in de Canadese provincie Québec, waar de stad Montréal gelegen is. Door de maatregelen lijkt het er steeds meer op dat de GP van Canada zonder publiek verreden moet worden. Dat vindt de Formule 1-organisatie geen probleem, op voorwaarde dat de promotor in Montréal 6 miljoen dollar extra betaalt, bovenop de 19 miljoen die sowieso wordt afgedragen om de GP te mogen organiseren. Volgens de Canadese krant La Presse is die 6 miljoen om mogelijke extra verliezen te dekken.

Omdat de organisatie in Canada door het leeg blijven van tribunes ook veel minder inkomsten heeft, lijkt het onwaarschijnlijk dat het dat bedrag op tafel kan leggen. La Presse meldt dat de Formule 1 vandaag, maandag 12 april, duidelijkheid eist, en dus deed de burgemeester van Montréal een oproep aan de nationale overheid.

“Voor ons is de Formule 1 belangrijk”, vertelt Valerie Plante in de krant La Presse. “De boodschap die we naar alle partners willen sturen is dat dit evenement erg belangrijk is. We hopen dat het op dezelfde datum als gewoonlijk zal kunnen plaatsvinden. Er zijn nog veel details die geregeld moeten worden, maar ik hoop echt dat onze partners net als wij aan boord zullen zijn om ervoor te zorgen dat het evenement deze zomer kan doorgaan.”

Als de GP van Canada dit jaar net als in 2020 niet kan plaatsvinden door de coronapandemie, dan zou Turkije bereid zijn om als gastheer op te treden.

