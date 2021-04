Villeneuve mengt zich in eeuwige discussie: ‘Hamilton beste coureur ooit? Ik weet het niet…’

Het is de eeuwige discussie in de Formule 1: wie is de beste coureur ooit? Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton,…? Met zijn zevende wereldtitel evenaarde Hamilton afgelopen seizoen het record van Schumacher, maar dat betekent niet dat hij daadwerkelijk even goed of beter is dan de Duitser of Braziliaan. Dat stelt Jacques Villeneuve, wereldkampioen in 1997.

Ondanks een moeizame wintertest en de polepositie van Max Verstappen tijdens het openingsweekend in Bahrein, slaagde Lewis Hamilton er tijdens de eerste race van het jaar in Verstappen achter zich te houden. De Brit begon zo op de best mogelijk manier aan het seizoen waarin hij op jacht gaat naar zijn achtste wereldtitel. Door de prestatie van Hamilton laaide ook de discussie over de beste coureur aller tijden opnieuw op.

Hamilton, die de laatste jaren de wereldtitels en records in snel tempo verzamelde, wordt steeds vaker genoemd in die discussie, naast zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher en drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna. Voor Jacques Villeneuve, die zelf in 1997 de wereldtitel veroverde, is het nog niet zo zeker dat Hamilton de titel van beste F1-coureur aller tijden verdient.

“Ik weet het niet”, vertelt de Canadees in gesprek met het Italiaanse Corriere della Sera. “Michael en Ayrton wonnen met auto’s waarin ze niet hadden moeten winnen, in moeilijke situaties en zonder de steun van het team.” Net dat ontbreekt volgens Villeneuve bij Hamilton. “Lewis heeft dan weer altijd gedomineerd met de beste auto én met interne steun. Het is dus noodzakelijk om hem te zien zonder deze twee factoren”, aldus de wereldkampioen van 1997.

