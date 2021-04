Mercedes’ harde kern: ‘Niet winnen met Schumacher is het grootste gemis’

Mercedes-kopstukken Andrew Shovlin, James Vowles, Simon Cole en Ron Meadows maakten al ruim voor de kampioenschapsjaren van de succesformatie deel uit van het team, en balen er ondanks alle triomfen vooral van dat het ze eerder niet is gelukt Michael Schumacher aan zijn laatste Formule 1-zege te helpen.

Schumacher plukte zijn helm in 2010 uit de wilgen waar hij deze eind 2006 aan had gehangen. De Duitser – destijds in zijn eentje de recordkampioen van de Formule 1 met zeven titels – had genoeg van zijn pensioen en wilde wel een nieuw avontuur aan met Mercedes, dat net 2009’s dubbele titelwinnaar Brawn GP had overgekocht.

Schumacher reed uiteindelijk drie seizoenen voor het team, van 2010 tot en met 2012, maar helaas voor hem brak Mercedes’ glorietijd pas in 2014 aan. Het team won sindsdien zeven keer de ‘dubbel’, maar slaagde er tijdens ‘de Schumacher-jaren’ slechts in één Grand Prix te winnen, en die zege kwam op naam van zijn teamgenoot Nico Rosberg.

In de Beyond the Grid-podcast blikt Mercedes’ ‘harde kern’ – met Shovlin, Vowles, Cole en Meadows die zelfs al deel uitmaakten van Brawn GP-voorgangers BAR en Honda – terug op de opkomst van het team, en doen uit de doeken waarom het mislopen van een zege met Schumacher volgens hun het grootste gemis is.

“Gezien hoe hij dit team heeft geholpen om beter te worden, is dat in elk geval waar ik het meest van baal”, erkent Meadows, die tegenwoordig Mercedes’ sporting director is. “Ik geloof echt dat we allemaal ontzettend graag wilden dat hij een race voor ons zou winnen, maar het kwam er niet van. Een paar jaar na zijn vertrek wonnen we aan de lopende band, en daar verdient Michael ook krediet voor”, vindt hij.

Volgens Meadows heeft Schumacher ondanks het uitblijven van zeges onbetwist zijn stempel op het team gedrukt. Iets wat Cole, Mercedes’ chief engineer, onderschrijft. “Ross Brawn (Mercedes’ toenmalig teambaas, red.) zei al: als Michael bij het team komt, gaat alles veranderen. Dat was een soort van intimiderend, maar Michael was in elk mogelijk opzicht dé graadmeter qua professionalisme.”

‘Nog nooit meegemaakt’

“Michael maakte ons team oneindig veel beter”, memoreert Cole. “Hoeveel uren hij wel niet stak in het werken met de engineers, ook tijdens de wintertest, dat hadden we nog nooit eerder meegemaakt. Wij leerden zo ook ontzettend veel over het werken met coureurs”, zegt Cole, terwijl Shovlin hem bijvalt: “Michael had een ongekende gave om zich te concentreren op alles wat performance opleverde.”

“Als je tegen hem zei: ‘doe dit, want dat levert een tiende op’, dan deed hij dat. Het enige wat hij dan vroeg was: ‘what next?‘.” Hoewel Schumacher bij zijn Mercedes-rentree in de veertig was en niet meer de pure snelheid uit zijn jongere jaren had, draaide alles volgens zijn toenmalige race engineer om presteren. “Hij wilde qua feedback alleen maar dat je hem zei wat hij beter kon doen, elke ronde weer.”

Hartverscheurend in Monaco

Schumacher beste kans om een race te winnen met Mercedes kwam in 2012 in Monaco. De Duitser was zelfs het snelst van allemaal in de kwalificatie, maar moest zijn pole – in Monaco bijkans een garantie voor de zege – inleveren vanwege een gridstraf. Vowles vond dat hartverscheurend: “Vooral voor hem, want we wilden allemaal dat hij een race zou winnen omdat hij het zo verdiende. Hij werkte zo hard.”

“Monaco was voor hem dé kans van het jaar, en toen werd hij teruggezet op de grid. Het doet me nog pijn als ik er aan denk. Hij kreeg zo niet de resultaten die hij op basis van zijn werk met het team verdiende.” Vowles vindt het daarom ook jammer dat Schumacher in 2013, toen Mercedes stukken beter presteerde, niet meer bij het team zat. “Ik denk dat dat een fantastisch jaar voor hem zou zijn geweest.”