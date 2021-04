‘Rolex Ralf’ Schumacher en de bijnaam die tot zijn ongenoegen bleef plakken

Ralf Schumacher werd als het broertje van Michael Schumacher in de Formule 1-wereld vaak als Schumi II aangeduid, maar had thuis in Duitsland ook een bijnaam die hem (nog) minder beviel: ‘Rolex Ralf’.

Wie als ‘het broertje van’ binnenkomt heeft zijn reputatie natuurlijk sowieso al een beetje tegen, en dan had Schumi II los van zijn achternaam ook nog eens de naam al voor zijn Formule 1-debuut wat verwaand te zijn. En daar kwam ‘Rolex Ralf’ nog eens bovenop.

In interview met F1-Insider gaat Schumacher zelf, inmiddels met het nodige gevoel voor humor, in op hoe hij die bijnaam al kreeg voor hij ook maar een Grand Prix in de Formule 1 had gereden. “Ik kan me dat hele verhaal nog als de dag van gisteren herinneren”, vertelt Schumacher.

“Ik was kampioen geworden in Japan en McLaren-Mercedes bood me een test aan”, gaat hij terug naar eind 1996, toen hij net de Formule Nippon had gewonnen. Volgens F1-Insider had Schumacher ook zijn contract met Jordan voor 1997 al op zak en brandde het prijzengeld uit Japan in zijn zak.

“Voor de test op Hockenheim gingen mijn manager Willi Weber en ik op bezoek bij een vriend van Willi.” Die plots een bijzonder Rolex Daytona-horloge tevoorschijn toverde. “Met een leren band en goud met zwarte wijzerplaat”, weet Schumacher nog.

De man bood Schumacher het uurwerk aan en zo had de jonge Duitser gelijk een mooie bestemming voor zijn prijzengeld gevonden. “Het was ook echt veel geld.” In zijn nopjes deed hij het horloge direct om. “En vervolgens reed ik als een idioot met dat horloge om naar Hockenheim.”

Eenmaal daar bleek dat Schumacher een interviewafspraak had gemist dankzij een vergissing van zijn management. De journalist van dienst van ‘een grote krant uit Keulen’ was er niet van gediend – en al helemaal niet toen hij het dure klokje om de pols van Schumi II zag.

“In plaats van dat interview schreef hij toen een verhaal over ‘Rolex Ralf’. Dat beeld is lang aan me blijven kleven”, betreurt Schumacher dat. “Eigenlijk had de journalist er boven moeten staan”, vindt hij, “maar ja.”

22 jaar – en 180 Grands Prix en zes Formule 1-zeges later – is Schumacher inmiddels ex-coureur en werkt hij zelf in de media als analist voor het Duitse Sky Sports. “Ik kan nu een stuk beter met journalisten overweg, maar ik ben ook ouder en wijzer”, besluit hij, ongetwijfeld niet zonder kwinkslag.

