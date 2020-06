Ralf Schumacher: ‘Ik zou Williams direct kopen als ik het geld ervoor had’

Ralf Schumacher, voormalig werknemer, is niet verrast dat het water Williams tot aan de lippen staat en er een mogelijke verkoop van de privé-renstal dreigt. Schumi II stelt in een interview met het Duitse Sky Sports dat Frank en Claire Williams het verval van hun geesteskind over zichzelf hebben afgeroepen. “Williams heeft de juiste afslag lang geleden al gemist.”

Vijf jaar diende Schumacher het Formule 1-team uit Grove. Al zijn zes GP-zeges behaalde hij in Britse dienst. Mooie tijden, bezweert de Duitser. Maar zestien jaar na zijn vertrek bij de renstal verrast het hem niet dat Williams in zwaar weer verkeert en de renstal noodgedwongen in de etalage heeft gezet.

“Noch Frank, noch Claire is in staat geweest het team te moderniseren”, meent Schumacher. Dat heeft volgens Duitser te maken met hun manier van leiding geven. In zijn optiek hadden de grondlegger en zijn dochter, de huidige teambaas, in het management veel eerder de weg voor jong en vers bloed vrij moeten maken. “Wat dat betreft heeft Williams de juiste afslag lang geleden al gemist.”

“Ik heb het zelf ervaren”, aldus Schumi II. “maar de tijden zijn veranderd, mensen zijn veranderd.” Een management waarbij een sterke hiërarchie van boven naar beneden heerst, volgens Schumacher ‘Franks manier van werken’, is volgens hem niet meer van deze tijd. “Jonge, hoog opgeleide mensen passen daarvoor.”

De voormalig Formule 1-piloot hoopt dat er een toekomst is voor zijn oude werkgever. Hij ziet het huidige dieptepunt als een grote kans, indien Frank en Claire Williams zich terugtrekken en er een grote investeerder instapt. “Want het is en blijft een geweldig team”, verzekert Schumacher. “Als ik het geld zou hebben, zou ik Williams meteen kopen. De vereisten zijn perfect, het moet alleen eens goed afgestoft worden.”

Michael Latifi lijkt een van de gegadigden om Williams over te nemen. De Canadese miljardair leende de renstal in april nog een grote som geld, zoon Nicholas vormt er komend jaar met George Russell het rijdersduo. Naar verluidt heeft Williams de collectie eigen historische raceauto’s (ruim honderd stuks) als onderpand voor de lening afgegeven. Ook de Russische zakenman Dmitri Mazepin staat volgens Schumacher in de startblokken om Williams te verlossen. “Die heeft nog meer geld en is op zoek naar een team. Vanaf de Formule 3 heeft hij voor zijn zoon (Nikita) altijd een eigen team gekocht. Dus waarom niet ook Williams?”

Schumacher zou er geen problemen mee hebben. “Ik ben blij dat er mensen als Mazepin, Stroll en Latifi zijn die van Formule 1 houden en er veel geld in willen investeren.”