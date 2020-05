Sirotkin ziet kansen voor F1-comeback: ‘Heb nog een goede relatie met Williams’

De Rus Sergej Sirotkin zint na zijn exit eind 2018 nog altijd op een rentree in de Formule 1. Zijn beste kans daarbij? Zijn oude team Williams.

Sirotkin reed in 2018 voor Williams en scoorde één punt uit 21 races, waarmee hij als twintigste en laatste in het WK eindigde. Toch deed hij het niet onverdienstelijk bij hekkensluiter Williams, zeker niet in vergelijking met teamgenoot Lance Stroll, die hij met 13-8 klopte in de kwalificatie.

Williams besloot in 2019 echter niet met hem verder te gaan, de keuze viel op de Pool Robert Kubica. Sirotkin zelf nam daarna maar weer een rol als reserverijder op zich. Een dubbele zelfs: hij vervulde deze functie zowel bij Renault als McLaren.

Voor 2021 mikt de 24-jarige coureur uit Moskou echter op een comeback in de Formule 1. “Er zijn kansen en we vechten ervoor”, wordt hij geciteerd door Sports Mole. Zijn beste kans ligt daarbij bij Williams, erkent hij. “Ik heb nog steeds een goede relatie met Williams.”

Dat laatste bleek ook vorig jaar toen George Russell mogelijk niet kon rijden in Abu Dhabi: Williams vroeg Sirotkin toen stand-by te staan. Daarnaast heeft Williams Sirotkin, die een opleiding tot ingenieur heeft genoten, ook na zijn vertrek altijd geprezen voor zijn harde werk en technische kennis.

Een mogelijke herkansing voor Sirotkin lijkt voor 2021 afhankelijk van een vertrek van de hoog aangeslagen Mercedes-pupil Russell, die zelf ook heeft toegegeven graag in een positie te zitten vooraan mee te doen, wat uitgesloten lijkt met Williams.

Dat Williams de door SMP Racing gesteunde Sirotkins enige (of in elk geval beste) optie lijkt, doet er voor hem verder niet zo toe. “Het maakt me niet uit wat ze over de snelheid van Williams zeggen, het is nog altijd Formule 1 en de auto’s zijn sneller dan auto. Ik wil een comeback maken.”