Russell geeft toe jaloers te zijn op jonge collega’s: ‘Ik wil kunnen meestrijden’

George Russell kwam als GP3- en F2-kampioen met adelbrieven de Formule 1 binnen. Terwijl de Britse jongeling zich opmaakt voor een tweede seizoen bij achterhoedeteam Williams, strijden zijn leeftijdsgenoten bij hoger aangeschreven teams om punten en podiumplaatsen. “Daar ben ik natuurlijk een beetje jaloers op”, geeft Russell toe.

Russell, die in 2020 voor het tweede jaar op rij aantreedt bij Williams, maakt als Mercedes-protégé in de toekomst kans op een stoeltje bij de Zilverpijlen. Voorlopig moet de jonge Brit zich echter bewijzen bij het team uit Grove. Dat verandert niets aan Russells dromen. “We zijn allemaal jong, we willen allemaal een succesvolle carrière en races winnen, liefst nu al”, vertelt hij aan Sky Sports.

Russell vergelijkt zijn situatie met die van Nico Rosberg in zijn beginjaren in de F1. “Zelfs Nico Rosberg, ik weet niet hoe oud hij was of hoeveel jaar hij al in de F1 reed toen hij zijn eerste race won, maar als je het werk doet en presteert, zullen we allemaal onze kans krijgen.”

En dat is Russell dan ook van plan, hard werken om zijn kans bij een topteam te verdienen. “Dat is alles wat ik op dit moment kan doen. Als ik mijn vrienden in winnende auto’s zie, natuurlijk ben ik daar een beetje jaloers op, omdat ik wil kunnen meestrijden.” Russell is ervan overtuigd dat zijn kans nog komt. “Ik weet dat, zolang ik blijf presteren en ik mijn werk naar mijn beste vermogen blijf doen, die kans zal komen. Of het nu volgend jaar, over twee, vijf, of tien jaar is.”

Of Russell al eerder op de hoogte was van de transfers, wordt hem gevraagd. “Misschien wist ik op voorhand al wat!”, geeft hij toe. “In het begin was ik een beetje verrast, maar het is allemaal logisch. Ferrari bijvoorbeeld, zij moeten naar de toekomst kijken. Charles en Carlos (Leclerc en Sainz, red.), dat zou hun opstelling voor vijf, zes, zeven jaar kunnen zijn.“

Russell is blij voor zijn vrienden, maar ook voor de sport en haar fans. “Ik vind het geweldig om eerlijk te zijn. Ik denk dat deze veranderingen geweldig zijn voor de fans en de media, daar houden ze van.”

