Russell ondanks moeilijk debuutseizoen: ‘Ik geloof dat ik Hamilton kan evenaren’

Het zelfvertrouwen van George Russell heeft na een moeilijk debuutseizoen bij Williams duidelijk geen deuk gekregen. De jonge Brit is ervan overtuigd net zo succesvol als zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te kunnen zijn. “Ik ben enorm toegewijd en enorm gefocust, en als ik mijn zinnen ergens zet, geef ik daar alles voor. Ik geloof in mezelf.”

George Russell kwam met verschillende adelbrieven de Formule 1 binnen. De Mercedes-protégé won zowel in de GP3 als F2 in zijn debuutjaar de titel. Vorig jaar mocht hij bij Williams zijn F1-debuut maken. Het team uit Grove sloeg de bal in 2019 compleet mis, Russell deelde in de malaise. Hij is zelfs de enige coureur die afgelopen seizoen niet wist te scoren, teamgenoot Kubica slaagde daar wel in tijdens de knotsgekke regenrace in Duitsland.

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis: status per GP, waar wel en waar niet?

Ondanks een moeilijk 2019 heeft Russell niet aan zelfvertrouwen ingeboet. “Ik wil niet arrogant zijn en ik wil graag mijn resultaten op het circuit voor me laten spreken”, vertelt hij op het Twitter-kanaal van Formula 1. “Ik ben enorm toegewijd en enorm gefocust. Als ik mijn zinnen ergens op zet, geef ik daar alles voor. Ik geloof in mezelf.”

Volgens Russell is Lewis Hamilton de beste coureur op de huidige grid. Dat maakt de wereldkampioen voor hem een voorbeeld, maar ook een richtpunt. “Ik denk dat Lewis beste coureur op de grid is en mogelijk de beste Formule 1-coureur ooit is, maar ik geloof erin dat ik hem ooit kan evenaren. Ik zal er ook alles aan doen om dat te bereiken”, klinkt Russell zelfverzekerd.

Bekijk de volledige video hier:

Find out whose win Down Under inspired @GeorgeRussell63 to become an #F1 driver 👀 pic.twitter.com/CAvj3FhW9J — Formula 1 (@F1) March 24, 2020

Lees ook: Williams onder de indruk van Russell: ‘Een beetje zoals Mansell’