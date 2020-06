Eddie Jordan: ‘Michael Schumacher betaalde me miljoenen om Ralfs contract te verscheuren’

Michael Schumacher heeft Eddie Jordan in 1998 miljoenen betaald om het contract van zijn broer Ralf bij Jordan te verscheuren en een transfer naar Williams voor 1999 mogelijk te maken voor ‘Schumi II’. “Bij Jordan ging niets gratis de deur uit.”



In gesprek met journalist Peter Windsor op diens YouTube-kanaal diept Jordan die herinnering op, en kan er nog altijd smakelijk om lachen. “Michael betaalde me twee miljoen pond om Ralfs contract door te scheuren”, vertelt Jordan.

Een flink bedrag, want de Britse pond was toen een sterke munt: reken het volgens de toenmalige koers om naar Duitse Marken, en je komt op 5.7 miljoen D-mark uit. Gooi het nogmaals tegenover de toenmalige koers door de rekenmachine om er euro’s van te maken (die destijds nog niet eens echt werden gebruikt) en je komt nét onder de drie miljoen euro uit. Jordan: “Ik was er uiteraard blij mee!”

“Bij Jordan ging niets gratis de deur uit”, geniet Jordan er nog van na. “Het voelde ook een beetje alsof ik werd terugbetaald voor wat er jaren eerder was gebeurd”, doelt de oud-teameigenaar op hoe Michael Schumacher na zijn debuutrace met Jordan in 1991 op omstreden wijze een switch naar Benetton maakte.

Michael Schumacher, in 1998 nog geen zevenvoudig, maar ‘slechts’ tweevoudig wereldkampioen, was er echter op gebrand zijn broertje weg te halen bij Jordan nadat dat team hem in de Grote Prijs van België van 1998 had opgedragen zijn op kop rijdende teamgenoot Damon Hill niet te passeren. Het leverde Jordans eerste zege op, maar de Schumachers waren er niet happy mee.

“Uiteindelijk pakte het echter voor iedereen goed uit”, memoreert Jordan. Waar ‘Schumi II’ van Jordan naar Williams overstapte, daar bewandelde Heinz-Harald Frentzen dezelfde weg in omgekeerde richting. Frentzen won in 1999 twee races voor Jordan en werd derde in het WK. “Zo won hij meer wedstrijden voor Jordan dan voor Williams, terwijl Ralf al zijn zes zeges voor Williams pakte.”

