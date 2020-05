Jordan bekent: Geen enkele coureur was zo lui als Irvine

Hij was zo’n begenadigd coureur en had volgens zijn oude teambaas Eddie Jordan ook het talent van een wereldkampioen. Maar playboy Eddie Irvine vond andere zaken, met name vrouwen, in het leven veel belangrijker. “Hij was de meest luie coureur aller tijden.”

Een keer was er die kans uit duizenden. In 1999. Irvine was bij Ferrari de sidekick van Michael Schumacher, kende zijn plaats op het tweede plan. Maar nadat de Duitser bij een crash op Silverstone zijn been had gebroken, schoof de Noord-Ierse pilot door. Irvine kwam in het wereldkampioenschap uiteindelijk twee punten tekort op McLarens Mika Häkkinen.

Volgens Jordan had Irvine alle middelen voor de wereldtitel: een snelle auto en stuurmanskunst. Er was alleen één probleem. “Eddie was de luiste coureur aller tijden”, zegt Jordan in de podcast van Off the Ball. “Zonde, want hij had zo makkelijk wereldkampioen kunnen worden. Maar het was zijn stijl, hij ging graag naar nachtclubs. Eddie stond nooit voor twaalf uur op, vaak nog later. Dat hij nog zo ver is gekomen kwam niet door zijn fitheid, maar omdat hij zo slim was.”

Toen Irvine voor het team van Jordan reed, tot eind 1995, vroeg de teambaas zich wel eens af of de coureur ‘net uit bed of de nachtclub kwam’. Jordan introduceerde zelfs een ‘oppasser’, omdat hij gek werd van Irvine’s gedrag en nonchalance. “Maar zo is het leven”, berust Jordan nu. “Sport kent ontelbare mooie karakters.” Irvine was er volgens hem een van. De Noord-Ier stopte in 2002 met Formule 1 en is tegenwoordig een succesvol entrepreneur. Hij noemde de crash van Schumacher ooit ‘het mooiste moment’ uit zijn raceloopbaan.