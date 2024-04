Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is keihard voor het team van Mercedes. De Duitser ziet hoe het team al vier races lang worstelt met de W15. Hij staat er dan ook niet van te kijken dat Lewis Hamilton er uitgerekend dit jaar voor kiest om zijn contract vroegtijdig open te breken. Volgens Schumacher zijn ze bij Mercedes volledig de kluts kwijt.

Ralf Schumacher zag de eerste vier races van Mercedes met lede ogen aan. Het team presteert ondermaats, eeuwige rivalen Red Bull en Ferrari lijken ver buiten bereik. Schumacher begrijpt daarom wel dat Lewis Hamilton er in 2025 vandoor gaat. “Hij (Hamilton, red.) gelooft niet meer in het team”, zei de Duitser tegen Sky Germany. “Mercedes heeft een probleem, het is catastrofaal wat ze op dit moment doen.”

Ook tijdens de GP van Japan kon het team niet imponeren. “Het lijkt erop dat ze bij Mercedes niet weten wat wat ze aan het doen zijn”, aldus Ralf Schumacher. De Duitsers kozen na een vroege rode vlag voor een eenstopper-strategie, maar moesten de auto’s tegen het einde van de race toch voor een tweede keer naar binnen roepen. “Het kwam een beetje wanhopig over.”

Na vier races staat Mercedes op de vierde plaats in het kampioenschap. Aston Martin hijgt het team in de nek – slechts één puntje scheidt de Duitse renstal van nota bene hun eigen klantenteam. McLaren (dat ook met een Mercedes-krachtbron werkt) staat ondertussen comfortabel op plek 3. Teleurstellend voor Mercedes, dat jarenlang ongenaakbaar op de eerste plek reed. Lewis Hamilton zou waarschijnlijk per direct naar Ferrari willen verhuizen. “Dit is mijn slechtste seizoenstart ooit in F1“, zei hij al na de GP van Australië.

