Lewis Hamilton draait al wat seizoenen mee in de Formule 1, maar heeft toegegeven dat dit zijn slechtste seizoenstart ooit is. P7 tijdens de GP van Bahrein is tot dusver zijn beste resultaat in 2024 en in Melbourne moest de zevenvoudig wereldkampioen opgeven door een motorprobleem. “Het is allemaal niet geweldig”

De Brit was tijdens de testdagen nog positief over de Mercedes W15, maar van dat optimisme is nu weinig meer over. “Dit is de slechtste start van een Formule 1-seizoen die ik ooit heb gehad”, reageerde de Mercedes-coureur in Melbourne tegenover Formula1.com. “Het is vooral mentaal zwaar. Iedereen binnen het team heeft de hele winter zoveel werk verzet. We waren allemaal zo gemotiveerd en gedreven en wilden weer voor de overwinningen gaan vechten. Dat is nu duidelijk niet het geval, we kunnen zelfs niet vechten om de podiumplekken.”

“Het zijn nu even uitdagende tijden, maar ik krijg inspiratie door de mensen met wie ik werk. Ze blijven hun best doen en dat is het belangrijkste. Je kunt namelijk makkelijk verstrikt raken in het moment en gefocust te zijn op dat het nu niet lukt. Maar je moet naar het grotere geheel kijken ook gewoon beseffen dat je niet alles onder controle hebt”, klonk Hamilton filosofisch. “Het is allemaal niet geweldig, ik ben niet gelukkig, maar toch ga ik een geweldige tijd hebben.”