Sebastian Vettel zou een van de kandidaten zijn voor het Mercedes-stoeltje van Lewis Hamilton. Laatstgenoemde vertrekt in 2025 naar Ferrari en laat een felbegeerd plekje achter bij de Duitse renstal. Vettel hint al een tijdje naar een rentree in de Formule 1, in het bijzonder bij het team van Mercedes. George Russell vertelt wat hij ervan zou vinden als Vettel zijn nieuwe teamgenoot wordt.

RacingNews365 vroeg George Russell naar de mogelijke samenwerking met Vettel. Die ziet het gezelschap van de Duitser wel zitten. “Vettel is een geweldig persoon en hij is viervoudig wereldkampioen”, legde hij uit. “Zijn persoonlijkheid wordt zeker gemist op de grid. Ik denk dat het belangrijk is dat we de beste twintig coureurs ter wereld hebben die allemaal strijden om raceoverwinningen en kampioenschappen.” De vraag is of Vettel het racen nog niet is verleerd. Vertrekkend coureur Lewis Hamilton zou zijn stoeltje in ieder geval graag aan hem afstaan.

LEES OOK: Hamilton: ‘Vettel is een fantastische optie voor Mercedes’

George Russell maakt zich – anders dan teambaas Toto Wolff – niet zo druk over het tweede stoeltje. “Ik ben ben blij met iedereen”, aldus de Brit. “Of het nu een wereldkampioen is of een rookie, het verandert niets aan de manier waarop ik race. En zoals ik al eerder zei, iedereen is van harte welkom.”

Toto Wolff

Vettel heeft inmiddels toegegeven dat hij “flirt” met een rentree. De 36-jarige coureur geniet van zijn welverdiende pensioen, maar mist wel bepaalde aspecten van de sport. Aan Toto Wolff om te beslissen of George Russell straks gezelschap krijgt van Vettel, of toch een andere coureur. F2-talent Andrea Kimi Antonelli is inmiddels een serieuze optie, maar ook gevestigde coureurs als Carlos Sainz en Fernando Alonso mogen niet onderschat worden.

LEES OOK: Wolff heeft voorkeurslijst klaar: ‘Maar ga volgorde niet verklappen’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)