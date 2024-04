Lewis Hamilton moedigt Sebastian Vettel aan om een rentree te maken bij Mercedes. De twee coureurs zijn van oudsher grote rivalen, maar er is ook veel wederzijds respect tussen beide. Hamilton gunt het Vettel dan ook van harte om zijn stoeltje over te nemen bij de Duitse renstal. De oud-wereldkampioen hing zijn racepak in 2022 aan de wilgen, maar flirt al een tijdje met een comeback.

LEES OOK: Sebastian Vettel wikt en weegt over rentree in racerij: ‘Doe het niet, papa’

In aanloop naar de GP van Japan reageerde Hamilton op de mogelijkheid dat Vettel naar Mercedes komt. “Ik zou graag zien dat Seb terugkomt”, aldus de Engelsman. “Het zou een fantastische optie zijn voor het team. Een Duitse coureur die meerdere wereldkampioenschappen heeft gewonnen en iemand met geweldige waarden die het team vooruit wil blijven helpen. Ik zou het geweldig vinden als hij terugkomt.”

“Zolang Mercedes maar iemand aanneemt die integer is en die op één lijn ligt met het team”, luidt het advies van Hamilton. Natuurlijk heeft de zevenvoudig wereldkampioen – die volgend jaar vertrekt naar Ferrari – weinig te zeggen over wie hem mag vervangen. “Maar ik hoop dat ze een goed iemand vinden. Ze hebben al een perfecte coureur in George (Russell, red.) en ik weet zeker dat ze genoeg goede opties hebben. Ook het idee dat er een jonkie voor mij in de plaats komt, is opwindend.” Hiermee verwijst hij waarschijnlijk naar de 17-jarige Andrea Kimi Antonelli, die binnenkort voor het eerst gaat testen met de Formule 1-auto’s van Mercedes.

Gesprekken met Toto Wolff

Eerder maakte Sebastian Vettel bij Sky Sports Germany duidelijk dat hij nog geen beslissing heeft kunnen maken over een comeback. “Natuurlijk mis ik de competitie”, legde hij uit. “Je weet maar nooit, misschien kom ik nog eens achter het stuur te zitten, misschien ook niet.” Vettel heeft wel verdacht veel contact met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Een stoeltje bij de Duitse renstal zou hem dan ook niet misstaan. “We houden contact”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “Er moeten nog heel wat gesprekken plaatsvinden om te weten wat Mercedes van plan is. Maar het is zeker een van de beste stoeltjes op de grid.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)