Andrea Kimi Antonelli mag zich opmaken voor zijn eerste meters in een Formule 1-auto. Mercedes nodigt de F2-coureur binnenkort uit op de Red Bull Ring voor een aantal testdagen in de W12. De verwachtingen zijn hoog voor de pas 17-jarige Antonelli, die al meermaals werd aangewezen als een potentiële vervanger voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Vanaf 16 april wordt Antonelli op de Red Bull Ring verwacht voor een tweedaagse test met Mercedes. Voor de jonge Italiaan zijn het de eerste testmeters van een intensief trainingsprogramma met de Duitse renstal. Hij kruipt eerst achter het stuur van de W12, de auto van seizoen 2021. Later dit jaar mag hij het ook in de W13 proberen, de eerste versie van de huidige generatie ground effect-auto’s. Aan Antonelli om te laten zien wat hij waard is in de snelste raceauto’s ter wereld.

Antonelli sloeg F3 over en debuteerde dit jaar op 17-jarige leeftijd bij Prema in de Formule 2 . Daar doet hij vaak niet onder voor teamgenoot Oliver Bearman. In Melbourne finishte hij op een knappe vierde plek, waarmee hij nu negende staat in het kampioenschap. Allemaal onder toeziend oog van teambaas Toto Wolff, die Antonelli vroeg of laat wil kunnen contracteren bij Mercedes. Of hij in 2025 al wordt aangewezen om Hamilton te vervangen is afhankelijk van zijn prestaties in F2 en de rest van de rijdersmarkt.

