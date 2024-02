Toto Wolff geeft toe dat hij Hamilton opzettelijk een kort Formule 1-contract heeft aangeboden. De Oostenrijkse teambaas wilde hiermee voorkomen dat hij aanstormend talent Andrea Kimi Antonelli geen stoeltje kan bieden. In het verleden liep Wolff zo een jonge Max Verstappen mis. “En nu zie je hoe succesvol hij is geworden!”

Hamilton tekende vorig jaar augustus een contract voor twee jaar met Mercedes. Echter, dankzij een speciale clausule in zijn contract kan de 7-voudig wereldkampioen in 2025 al de overstap maken naar Ferrari. Volgens Toto Wolff geeft dit Mercedes de kans om Antonelli – mits deze zich bewijst in F2 – volgend jaar al in een silver arrow te zetten!

“Een aantal jaar geleden hadden we de kans om Max Verstappen te tekenen”, zei Wolff tegen het Oostenrijkse ORF. “Toen was dat simpelweg niet mogelijk omdat we geen stoeltje hadden. Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren voor langere tijd vastgelegd.” Verstappen kreeg een plekje bij Toro Rosso en de rest is geschiedenis. “We raakten een jonge coureur kwijt en zie nu hoe succesvol hij is geworden!”

Toto Wolff over Antonelli

Toto Wolff wil nog geen uitspraken doen over of hij Antonelli ook echt gaat tekenen. Het Italiaanse toptalent is al eens vergeleken met een jonge Max Verstappen, maar moet eerst zijn sporen verdienen in de Formule 2, de raceklasse waar hij aankomend seizoen debuteert. Volgens Toto Wolff is de pas 17-jarige Antonelli wel een “wonderkind”. Het komende jaar rijdt hij voor het eerst in een F1-auto, als hij gaat testen in de W13.

“We gaan uitvoerig met hem testen en dan zullen we zien of hij al klaar is voor 2025, óf voor 2026”, aldus Wolff. “Er zijn een hoop goede kandidaten voor volgend jaar, de vraag is of we gaan vertrouwen op ervaring, of dat we iets nieuws gaan proberen met uitzicht op de toekomst.”

