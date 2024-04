Nyck de Vries is behoorlijk onder de indruk van het jonge talent dat zich klaarstoomt voor de Formule 1. Na het weekend in Saoedi-Arabië kijkt de hele racewereld naar Oliver Bearman, maar ook Andrea Kimi Antonelli verbaast vriend en vijand met zijn snelle klim naar de top. “Indrukwekkend”, aldus De Vries – die zelf onderuitging toen hij de Formule 1 bereikte.

De Nederlandse coureur zag hoe Oliver Bearman in Saoedi-Arabië op de valreep in de Ferrari van Carlos Sainz werd gezet. “Ik denk echt dat hij het geweldig heeft gedaan”, zegt Nyck de Vries in de podcast Pelas Pistas. “Hij is 18 jaar oud en ik vond het indrukwekkend wat hij na één vrije training liet zien. Als ik terugdenk aan het moment dat ik 18 jaar oud was, had ik dat nooit gekund.”

Andrea Kimi Antonelli

Oliver Bearman heeft sinds dit jaar een nieuwe teamgenoot bij Formule 2-team Prema: Andrea Kimi Antonelli. De 17-jarige Italiaan – die wordt opgeleid door het junior-programma van Mercedes – wordt geroemd als ‘de nieuwe Max Verstappen’. Antonelli schijnt zelfs een serieuze optie te zijn om Lewis Hamilton vanaf 2025 te vervangen bij de Duitse renstal. Niet gek, denkt Nyck de Vries.

“Iedereen heeft het over Bearman, omdat hij het goed en solide heeft gedaan”, legt de Nederlander uit. “Toch stond Antonelli iedere keer voor hem in het eerste raceweekend.” De Vries is ervan overtuigd dat de Italiaan het tot de Formule 1 zal schoppen. “Hij ademt racen”, aldus de coureur. “Hij rijdt al van jongs af aan in allerlei auto’s. Het is een slimme jongen als je hem ontmoet en met hem praat. Kimi is scherp en weet alles van racen.”

De Vries was zelf ook ooit een veelbelovend toptalent. De Nederlander mocht in 2022 invallen bij Williams voor Alexander Albon en eindigde zijn debuut op een knappe negende plaats. Toen hij een jaar later fulltime voor AlphaTauri reed, werd hij na tien matige races vervangen door Daniel Ricciardo.

