Naast winnaar Max Verstappen was het reservecoureur Oliver Bearman die goede zaken deed in Saoedi-Arabië. De Brit viel in voor een zieke Carlos Sainz en reed tijdens zijn debuut met Ferrari meteen in de punten. Na een paar nette inhaalacties kwam Bearman als zevende over de streep, met complimenten van tijdelijke teamgenoot Charles Leclerc.

Leclerc is al sinds jaar en dag het paradepaard van de scuderia en stond ook in Jeddah weer op het podium, achter koploper Red Bull. Toch was het Oliver Bearman die onder de lampen van het Jeddah Corniche Circuit in de spotlight stond. De pas 18-jarige F2-coureur werd op de valreep opgeroepen om de rode Ferrari-overal aan te trekken.

Na de race reageerde de 26-jarige Leclerc op de “zeer indrukwekkende” prestatie van Oliver Bearman. “Iedereen kon in de garage al zien dat hij zijn hoofd koel hield, dat is heel knap”, aldus de Monegask. “Hij heeft de hele paddock kunnen laten zien wat hij in zijn mars heeft. Na zo’n prestatie is het een kwestie van tijd voordat hij permanent in de Formule 1 rondrijdt.” Met een geringe voorbereiding in VT3 wist Bearman in de kwalificatie meteen op P11 te eindigen. “Je kent de auto niet, je rijdt op een van de lastigste circuits van het seizoen. Dan is het heel knap dat je meteen zo snel bent”, vervolgde Leclerc. “Hij heeft het fantastisch gedaan.”

Ferrari vs. Red Bull

Over zijn eigen race kon Leclerc kort zijn. “We zetten steeds kleine stapjes in de goede richting”, zei hij. “Als ik terugkijk op het laatste halfjaar, zijn wij het team dat het meest is verbeterd. Het gat met Red Bull is nog steeds vrij groot, maar als het zo doorgaat kan het niet lang meer duren voordat we ze onder druk kunnen zetten.

