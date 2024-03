Sebastian Vettel heeft anderhalf jaar kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Inmiddels laat hij toch weer van zich horen, de racerij lonkt voor de viervoudig wereldkampioen. Van een succesvolle WEC-test met Porsche tot belletjes met Toto Wolff, Vettel “flirt” naar eigen zeggen met een comeback. Niet iedereen is daar even enthousiast over: “Doe het niet, papa!”

LEES OOK: Sebastian Vettel: ‘Geen reden voor Verstappen om weg te gaan bij Red Bull’

De Formule 1 staat voor een grote stoelendans in 2025. Waar het veld in 2024 ongewijzigd is gebleven, gaat er straks ongetwijfeld flink gehusseld worden. Ook Sebastian Vettel wordt ervan verdacht dat hij zijn helm weer uit de kast gaat pakken. Succesvolle tests met de WEC-hypercar van Porsche hebben de geruchtenmolen rond de Duitse coureur behoorlijk aangewakkerd, maar ook de Formule 1 kan hem nog niet loslaten. Het Duitse RTL vroeg hem naar zijn ambities en een mogelijke comeback in de koningsklasse van de autosport.

“Natuurlijk denk je daar over na en flirt je af en toe ook met de F1”, zo vertelde hij. “Van de test met Porsche bijvoorbeeld heb ik ook echt genoten.” Maar het pensioen kan hij niet zomaar loslaten. Sebastian Vettel heeft drie jonge kinderen, die het wel kunnen waarderen dat vaderlief zoveel tijd voor ze heeft. “Soms komt er weleens zo’n kleintje naar me toe die zegt ‘doe het niet, papa, dan ben je weer zoveel weg.’ Dus om dat allemaal een plekje te geven op het moment dat ik weer terug zou komen, wordt niet eenvoudig. Op het moment is het dan ook geen thema, maar dat betekent niet dat het dat niet weer kan worden.”

Zitje bij Mercedes?

In de Formule 1 is het vooral Mercedes dat met Sebastian Vettel in verband wordt gebracht. Teambaas Toto Wolff heeft veel contact met de viervoudig wereldkampioen. Een huwelijk tussen de oer-Duitse renstal en de coureur uit Heppenheim is dan ook niet ondenkbaar. Voorlopig gaat het echter alleen over de onrust binnen het team en het vertrek van Lewis Hamilton.

Over de gesprekken met Wolff kan Vettel dan ook heel eerlijk zijn. “We hebben aan de telefoon met elkaar gesproken, waarbij we het natuurlijk ook hebben gehad over het feit dat er veel gaande is bij Mercedes”, verklaarde de coureur. “We hebben echter niet gesproken over de vraag of ik dat zitje over zou kunnen nemen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Of bestel ‘m hieronder (met gratis verzending in Nederland!)