Voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel neemt in gesprek met het Duitse sport.de de laatste transfergeruchten onder loep. Te midden van de onrust binnen Red Bull zijn er veel experts die denken dat Max Verstappen het team kan gaan verlaten. Vettel bedaart de gemoederen en verzekert ons dat er geen reden is voor Verstappen om af te zwaaien bij het team dat hem drie keer de titel heeft bezorgd.

Uiteraard heeft Sebastian Vettel ook enige affiniteit met het team uit Milton Keynes. Vier keer op rij mocht de Duitser zich de wereldkampioen kronen, vier keer in een auto van Red Bull. Vettel bekijkt de situatie bij de Oostenrijkers vanuit het perspectief van Max Verstappen en concludeert dat er voor nu nog weinig aanleiding is voor vertrek. “Natuurlijk is het op dit moment onrustig”, legde hij uit. “Maar als je het vanaf de sportkant bekijkt is er geen reden om aan iets anders te gaan denken.”

Sebastian Vettel is een bewonderaar van Max Verstappen, helemaal nu deze de laatste paar jaar met zijn consistentie het wereldkampioenschap domineert. Inmiddels is de Nederlander hard op weg om de vier achtereenvolgende titels van de Duitser te evenaren.

Lewis Hamilton

Wie wel definitief een transfer gaat maken is Lewis Hamilton. De Engelsman treedt in de voetsporen van Vettel door in 2025 de overstap te maken naar Ferrari. Vettel – de eeuwige concurrent maar ook goede vriend van Hamilton – sloot zich in 2015 al aan bij de scuderia. De Duitser was in eerste instantie verrast door het nieuws. “Het verbaasde me enigszins, omdat hij zo’n goede band had met Mercedes“, aldus Vettel.” Maar daarna heb ik hem meteen gefeliciteerd.”

Vettels stint met Ferrari liep in 2021 op zijn eind, toen hij nog een laatste overstap maakte naar Aston Martin. Na twee jaar met het team uit Silverstone hing de coureur zijn racepak aan de wilgen. Inmiddels flirt hij weer met de racerij. Na recente tests met de WEC-hypercar van Porsche gaan er geruchten dat Vettel straks aan de start staat van de 24 uur van Le Mans.

