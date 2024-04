Sebastian Vettel, Max Verstappen, Carlos Sainz en juniorrijder Kimi Antonelli: ze worden de laatste weken allemaal gelieerd aan Mercedes om de vacature van Lewis Hamilton in 2025 in te vullen. Teambaas Toto Wolff heeft zijn voorkeurslijstje klaar. “Maar ik ga de volgorde niet verklappen.”

Hij zou aanvankelijk niet afreizen naar de Japanse GP, maar vond na het debacle in Melbourne – George Russell en Lewis Hamilton haalden de finish Down Under niet – dat hij er niet mag ontbreken. En dus gaat het in de persconferentie met vier teambazen waarin Toto Wolff ook zit, vanzelfsprekend over het felbegeerde zitje dat vanaf volgend jaar bij zijn renstal vacant is.

De Oostenrijker laat vanzelfsprekend niet het achterste van zijn tong zien. Wolff herhaalt dat een beslissing de komende weken niet verwacht hoeft te worden. “De rijdersmarkt is erg dynamisch dit jaar. Er gaat het nodige veranderen, er worden veel gesprekken gevoerd.” Sebastian Vettel bekende afgelopen week met Wolff gesproken te hebben over een mogelijke rentree in de Formule 1. Onlangs liet de teambaas ook weten de rode loper te zullen uitrollen, indien Max Verstappen interesse heeft Hamilton op te volgen.

“We zullen zien wat er gebeurt. Maar nogmaals, we hebben geen haast”, aldus Wolff. Volgens de Oostenrijker zijn ze er bij Mercedes nog niet uit of er voor ervaring (lees: Vettel, Sainz) of een jonge coureur (lees: Antonelli) zal worden gekozen, indien Verstappen niet beschikbaar blijkt. Het voorkeurslijstje is, zo bekent Wolff, in ieder geval klaar. “Maar ik ga de volgorde niet verklappen”, voegt hij er met een glimlach aan toe.

Mercedes zal ongetwijfeld geduldig wachten of Max Verstappen al dan niet bij Red Bull blijft. Wolff wil de volgorde niet verklappen, maar iedereen weet dat een drievoudig wereldkampioen uit Nederland nummer één op de verlanglijst lijst staat. En waarschijnlijk ook met stip.