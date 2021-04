Na jaartje afwezigheid weer op de kalender: stratencircuit in Monaco is bijna klaar voor GP

In 2020 verdween de GP van Monaco door het coronavirus van de F1-kalender, maar in mei staat de stratenrace in het prinsdom opnieuw op de planning. In de straten van Monte Carlo wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de Grand Prix en ondertussen is het circuit zo goed als klaar om de F1 over zes weken te ontvangen.

Het worden drukke (race)weken in Monaco. Van 23 tot en met 25 april vindt op de straten van Monte Carlo de historische Grand Prix plaats, twee weken later vormt de stadstaat aan de Middellandse Zee het decor voor de Formule E-race van Monaco. Van 20 tot en met 23 mei is het de beurt aan de Formule 1. Opvallend, ondanks de derde strenge lockdown in buurland Frankrijk, is de kaartverkoop voor de verschillende races in Monaco gewoon van start gegaan.

