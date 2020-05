Flashback ’15: Verstappens eerste keer Monaco: spektakel, slimmigheid en een keiharde crash

Altijd snel, altijd goed voor spektakel, maar er gaat ook vaak nét iets mis in Monaco voor Max Verstappen. FORMULE 1 was er uiteraard bij toen hij in 2015 zijn eerste raceweekend afwerkte in Monaco – en zijn eerste serieuze klapper maakte. Een terugblik op een spraakmakend optreden.

Tekst: Arjen van Vliet || Foto’s: Laurent Charniaux, Peter van Egmond, Motorsport Images



De Formule 1 ligt door de wereldwijde coronacrisis volledig stil. Het is wachten op nieuws van de FIA en de FOM, wanneer wordt er weer gereden? Tot die tijd doet FORMULE 1 een paar keer per week een greep in het rijke archief. Dit artikel komt uit FORMULE 1 nr 07, 2015.



Je kunt veel zeggen, maar niet dat Max Verstappen een onopvallend weekend kent in Monaco. Vanaf de eerste vrije training tot zondagmiddag staat hij in het middelpunt van de belangstelling. Indirect beïnvloedt hij ook wie de race wint. Na zijn crash komt er een safetycar-situatie, waarbij koploper Hamilton een pitstop maakt en zijn achtervolgers Rosberg en Vettel niet.

Het kost de wereldkampioen een zekere overwinning. In de laatste paar rondjes is Hamilton weliswaar veel sneller dan Vettel, maar: “Inhalen in Monaco kan niet zolang degene die voorop rijdt zich goed verdedigt. Hoeveel sneller je ook bent.” Was getekend: Max Verstappen. Hij spreekt die woorden uit op woensdag, als hij nog geen meter in het prinsdom heeft gereden. Het is een wetenschap die hij heeft opgedaan bij anderen en in de simulator, waarin hij honderden rondjes heeft afgelegd. Verder kent hij het circuit niet, ook al is hij ooit inwoner van Monaco geweest. “Maar daar kan ik me niets van herinneren. Ik heb hier alleen de eerste maanden van mijn leven gewoond. Of ik er zelf ooit ga wonen? “Ik vind Zuid-Frankrijk best leuk, maar dan alleen om op vakantie te gaan.”

Verstappen is de enige coureur in het veld die nog nooit in Monaco heeft gereden. Zijn teamgenoot Carlos Sainz reed hier al in de Formule Renault 3.5, terwijl een debutant als Felipe Nasr hier GP2 reed. Die kennisachterstand hoopt hij in de vrije trainingen in te halen. “Mijn doel is in de eerste twee vrije trainingen zo veel mogelijk ronden rijden. Tijden interesseren me niet, ik wil kilometers maken.”

Vertrouwen

Op donderdag gaat het uitstekend bij Toro Rosso. De auto heeft eigenlijk vanaf het moment dat Verstappen en Sainz de baan op gaan een goede wegligging. Hij draait gestaag zijn rondjes en besluit aan het einde van de eerste vrije training het gas erop te gooien. En hoe. Hij verbaast met een tweede tijd, slechts 0,149 van een seconde achter Hamilton. Hoezo: ik ga niet voor tijden? Verstappen moet er zelf om lachen. “Het vertrouwen was er.”

In de tweede vrije training rijdt Verstappen naar de zevende tijd, al had dat ook beter kunnen zijn. “Ik werd best wel opgehouden in de laatste twee bochten, anders was ik vierde geweest. Nou ja, dan moet dat maar in de kwalificatie.” Jos Verstappen is donderdagmiddag een tevreden vader. Hij ziet dat het uitstekend gaat. “Het was precies wat Max gisteren zei: hij ging niet voor tijden. Maar de auto ligt goed. Als de auto goed is, krijg je ook sneller het vertrouwen.”

(tekst loopt door onder de foto)



Teambaas Franz Tost looft de verrichtingen van zowel Verstappen als Sainz. “Max verbeterde zich van ronde tot ronde zonder ook maar één fout te maken. Geen blokkerend wiel, niets. Zijn wagenbeheersing en de informatie die hij aan het team gaf waren buitengewoon.” Het vertrouwen is groot bij Toro Rosso, zoveel is duidelijk.

Pissig

Ook op zaterdag doet Verstappen van zich spreken. In de vrije training is hij opnieuw snel onderweg, tot hij spint en met zijn achtervleugel de muur raakt. De schade valt te overzien, maar het kost hem wel de nodige rondjes. Toch blijft het vertrouwen voor de kwalificatie onverminderd groot. En terecht, zo lijkt na het eerste deel. Achter Rosberg en Hamilton rijdt Verstappen naar de derde tijd. In Q2 verbetert hij zijn tijd en is hij zesde. Makkelijk door dus naar Q3. Maar dan is de pret voorbij. De zon verdwijnt en je voelt de temperatuur dalen. Verstappen krijgt niet voldoende temperatuur in zijn banden en is in beide runs langzamer dan in Q1 en Q2. Dat is niet gebruikelijk. Het leidt tot de tiende tijd. Extra zuur is dat Sainz twee honderdsten sneller is.

De stoom komt dan ook uit Verstappens oren na de kwalificatie. Hij baalt enorm, stormt het Red Bull Energy Station binnen en de eerste tien minuten krijgt niemand hem te zien. Als hij naar buiten komt om de pers te woord te staan, kan hij zijn emoties nauwelijks in bedwang houden. “Ik kon hier niet meteen gaan zitten en met jullie gaan praten. Ik ben best wel pissig. Ik waarschuwde het team er al voor over de radio. Het is voor mijn gevoel niet mijn schuld”, legt hij de verantwoordelijkheid bij het team neer. “Hier kun je als rijder weinig aan doen. Je blokkeert eerst een beetje voor, daarna een beetje achter. En als je ook maar iets van de lijn afwijkt dan verlies je tijd. Ik heb alles geprobeerd.” Zo boos als Verstappen is, zo vastberaden is hij voor de race. “Ik ga er morgen alles aan doen om het goed te maken.”

Mislukte pitstop

Verstappen kan bij de start geen plaatsen goedmaken en behoudt zijn negende positie. Als Pastor Maldonado voor hem wegvalt en Verstappen Force India’s Sergio Pérez snel binnen hengelt, is het volgens Toro Rosso hét moment om naar binnen te gaan. Dan gaat het mis. Het wiel rechtsachter wil er niet op. Verstappen verliest bijna een halve minuut en komt achter Bottas de baan op. Plotseling rijdt hij op de dertiende plek en zit klem achter de niet vooruit te branden Williams.

Na 46 ronden besluit het team hem nogmaals binnen te halen. Op die manier kan Verstappen weer overstappen op de supersofts van Pirelli, die veel sneller zijn. Hij valt terug tot achter Sainz. Tussen hen in rijden koplopers Rosberg en Vettel. Op de supersofts is Verstappen zelfs sneller dan Vettel. Maar ja, inhalen in Monaco is bijna onmogelijk; dan kun je moeilijk een Ferrari die een ronde voor ligt proberen te passeren. Verstappen besluit er maar het beste van te maken en aan te haken bij Vettel als die Sainz op een ronde zet. Na Rascasse laat Sainz Vettel passeren en Verstappen glipt meteen mee. Afspraak? Verstappen: “Geen idee. Het team had mij niets verteld.”

Even later flikt hij hetzelfde kunstje bij Bottas. De Fin worstelt met zijn banden en nadat hij Vettel voorbij heeft gelaten, duwt Verstappen de Toro Rosso er meteen ook langs. De volgende die aan de beurt is, heet Romain Grosjean. Maar die is gewaarschuwd door zijn team. Heel slim laat hij Vettel voorbij voor de hairpin bij Loews. Verstappen kan niet mee en kijkt vervolgens tegen de achterkant van de Lotus aan, die tiende ligt en dus het laatste puntje in zijn bezit heeft. Nog zeventien ronden te gaan. Hoeveel geduld heeft Verstappen?

Tweeënhalve ronde volgt hij de Lotus. Op het rechte stuk rijdt Grosjean een verdedigende lijn. Verstappen dreigt aan de binnenkant. En dan gaat het mis: hij ramt met zijn linker voorwiel het rechter achterwiel van de Lotus, om rechtdoor te gaan in Sainte-Dévote en daar een flinke smak te maken. De kunststof waterbakken vóór de vangrail absorberen een hoop energie van de klap, maar het blijft een harde. “Ja, dan schrik je wel even”, vertelt Jos na de race. “Ik zag dat hij zijn handen aan het stuur hield. Dat heb ik hem geleerd, want dan kun je de klap beter opvangen. Gelukkig zag ik gauw genoeg dat hij in orde was.” Zijn zoon wordt gecheckt door de dokter ter plaatste, maar moet daarna ook nog even gecontroleerd worden in het medisch centrum. De schade blijft beperkt tot stijve armen en een blauwe plek op de borst. “Maar morgen zal alles hem zeer doen, dat weet ik wel zeker”, spreekt Jos uit ervaring.

(tekst loopt door onder de foto)

Blauwe plekken

Verstappen is na de race vol adrenaline. Hij geeft de schuld van de botsing aan Grosjean. “Als je een remtest krijgt van iemand, dan kun je er niets aan doen. Ik wilde hem niet eens inhalen. De ronde ervoor remde ik op exact dezelfde plek. Bij de crash remde hij tien tot vijftien meter eerder en we rijden daar 280, 290 kilometer per uur. Dat doet normaal niemand, je remt normaal gesproken altijd binnen dezelfde vijf meter. Ik kon niets meer doen. Zodra je je realiseert dat hij eerder remt, heb je geen tijd meer om te reageren.”

Grosjean speelt de vermoorde onschuld. “Ik voelde plotseling een tik op mijn achterwiel.” Kan het ongeluk te maken hebben met de onervarenheid van Verstappen, vraagt een televisiestation aan de Fransman. “Ik denk het wel”, antwoordt hij lachend. De stewards moeten hun uitspraak dan nog doen. Zowel Verstappen als Grosjean heeft bij de wedstrijdleiding verhaal gedaan. Helaas voor Verstappen delen ze zijn lezing niet. Zij pleiten Grosjean vrij en leggen de schuld bij hem neer. Dat is tot daaraan toe, maar de straf is fors. Hij krijgt zijn eerste twee strafpunten. Bij twaalf strafpunten binnen een jaar krijgt een coureur een schorsing opgelegd. Minstens zo vervelend is de gridstraf voor de Grand Prix van Canada, waar hij vijf startplaatsen moet inleveren.