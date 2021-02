Mogelijke heroverweging inschrijvingsgeld ‘positief signaal’ volgens Monaco F1 Racing Team Project

Het Monaco F1 Racing Team Project, dat al sinds 2019 gesprekken zou voeren over een mogelijk toetreden tot de F1, reageert positief op de uitspraken van Stefano Domenicali vorige week. Domenicali, CEO van de Formule 1, stelde dat de F1 in bepaalde gevallen kan afzien van het inschrijvingsgeld (200 miljoen dollar) voor nieuwe Formule 1-teams. “We waarderen de openheid van Stefano en de FIA en zijn klaar om de nodige stappen te zetten om onze inschrijving compleet te maken.”

In het huidige Concorde Verdrag werd opgenomen dat nieuwe teams die willen toetreden tot de Formule 1, een som van 200 miljoen moeten betalen ter compensatie voor de huidige F1-teams. Het bedrag, 20 miljoen dollar per team, dient als compensatie voor de huidige teams, die hun inkomsten zouden zien dalen als er een nieuwe renstal toetreedt.

“Het tekenen van een nieuw Concorde-akkoord was een grote stap. Ik ken de stappen die genomen zijn om tot een akkoord te komen waar iedereen mee kon leven. Ik denk dat we wat betreft dat geld (de inschrijvingssom van 200 miljoen dollar, red.) wel op de waarde zitten dat een nieuwkomer bij moet dragen om als franchise aan te sluiten. Dat was de gedachte”, legde de Italiaan uit. “Als er iets moet veranderen zullen we daarover in gesprek gaan. Ik geloof dat het mogelijk is om er een diepere discussie over te voeren als het nodig is, wat betreft die compensatie.”

Hoewel het zeker geen rechtstreekse toezegging is, wordt er in Monaco positief gereageerd op de uitspraken van Domenicali. Salvatore Gandolfo, de man achter het Monaco F1 Racing Team Project van de Monaco Increase Management, reageerde in een statement. “We geloven dat de recente uitspraken van de nieuwe F1 CEO Stefano Domenicali, die suggereert dat er mogelijk van de inschrijvingssom van 200 miljoen dollar afgezien kan worden, een stap in de juiste richting is. We waarderen de openheid van Stefano en de FIA en zijn klaar om de nodige stappen te zetten om onze inschrijving compleet te maken.”

