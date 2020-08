Alle F1-teams hebben nieuw Concorde Verdrag ondertekend

Enkele teams waren al akkoord maar de F1 kondigt aan dat alle 10 teams, de FIA en de F1 het nieuwe Concorde Verdrag hebben ondertekend. “Dit nieuwe verdrag moet in combinatie met het reglement dat vanaf 2022 ingaat, er voor zorgen dat de ongelijkheid zowel financiëel als op de baan verdwijnt”, aldus Liberty Media-topman Chase Carey.

Het draait allemaal om het aanboren van nieuwe markten en groepen raceliefhebbers. “Met kleinere verschillen in de krachtsverhoudingen zullen we meer close racing gaan zien op de baan. Dat is wat iedereen meer wil zien en daarmee zullen we de wereldwijde groei van de Formule 1 versnellen. En daar is ieder team bij gebaat”, aldus de F1 in een persverklaring.

Ook FIA-president Jean Todt is uiteraard erg in zijn nopjes met het akkoord waarmee de teams zich tot 2025 aan de F1 hebben verbonden. “Daarmee is een stabiele toekomst voor de sport nu veiliggesteld. F1 heeft zich in zijn 70-jarige historie op een geweldige manier ontwikkeld, grenzen verlegd als het gaat om veiligheid, technologie en competitie. Vandaag is het begin van een nieuw hoofdstuk. Ik ben trots op de manier waarop iedereen in de Formule 1 in deze moeilijke tijden heeft samengewerkt in het belang van de sport.”

