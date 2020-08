McLaren tekent nieuw Concorde-akkoord en blijft tot 2025 in F1

McLaren blijft tot minstens 2025 actief in de Formule 1. Het team uit Woking tekende als eerste team het nieuwe Concorde-akkoord, de commerciële overeenkomst die de tien teams aan de Formule 1 verbindt. “Dit is de juiste deal op het juiste moment, zowel voor de sport, de eigenaren, de teams en vooral de fans.”

Liberty Media, de rechtenhouder van de Formule 1, onderhandelde de afgelopen maanden met de F1-teams over een nieuw Concorde-verdrag. De huidige overeenkomst loopt na dit seizoen af. De onderhandelingen over een nieuw akkoord duren al lange tijd, maar sinds de coronapauze werd vooruitgang geboekt. De onderhandelingen gingen onder meer over de herverdeling van de prijzengelden en de invoering van het budgetplafond.

McLaren is nu het eerste team dat daadwerkelijk een handtekening heeft gezet. Het Britse team gaf eerder al aan tevreden te zijn met de overeenkomst en heeft nu ook het akkoord getekend. Algemeen wordt verwacht dat zullen de overige negen teams snel zullen volgen.

McLaren-CEO Zak Brown is tevreden dat het verdrag getekend is. “De Formule 1 heeft met de nieuwe overeenkomst weer een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame, sterke toekomst. Dit is de juiste deal op het juiste moment, zowel voor de sport, de eigenaren, de teams en vooral de fans”, zegt de Amerikaan. “Een meer rechtvaardige sport is beter voor iedereen: meer evenwicht in de verdeling van de inkomsten tussen alle teams en een duidelijker, eenvoudiger bestuur dat gevestigde belangen doorbreekt en de sport op de eerste plaats zet. Deze overeenkomst zal de F1-constructeurs collectief alleen maar sterker maken op lange termijn”, besluit Brown.

