De FIA gaat, samen met de Formule 1, kijken naar de regels die er afgelopen zondag voor zorgden dat de coureurs na drie ronden achter de safetycar halve punten konden krijgen, zo bevestigt Jean Todt, de FIA-baas. Op 5 oktober zullen de bevindingen besproken worden bij de meeting van de F1 Commission.

Het was al het hele weekend regenachtig in België, maar dat de Formule 1-race zo zou verregenen viel niet te voorspellen. De regen bleef maar aanhouden waardoor het onmogelijk werd voor de wedstrijdleiding om het hele veld van twintig coureurs los te laten. Na een vertraging van ruim drie uur besloot de wedstrijdleiding het dan toch een kans te geven, aangezien de buienradar aangaf dat er even een opklaring zou komen. Na drie ronden achter de safetycar werd duidelijk dat die opklaring er niet zou komen.

Foto: BSR Agency

Daarop besloot de wedstrijdleiding de race te onderbreken en vervolgens niet meer te hervatten. Toch was het volgens de reglementen voldoende om het een race te noemen, waardoor de top tien halve punten kreeg. Daar kwam veel kritiek op van fans, coureurs en teambazen, die het onterecht vonden dat er punten werden uitgedeeld voor een race die geen race was. De FIA zegt nu toe dat het zal kijken hoe het in de toekomst beter kan en wil mogelijk de regels herzien.

“De Grand Prix van België bezorgde de Formule 1 uitzonderlijke uitdagingen”, schrijft FIA-baas Jean Todt in een verklaring. “De opklaringen die verwacht werden kwamen er de hele dag niet. Alhoewel zich een kleine opklaring zou voordoen aan het einde van de middag, toen we weer probeerden te racen, begonnen de omstandigheden weer te verslechteren. Door het gebrek aan zicht door de spray achter de auto’s, konden we geen volledige race rijden onder veilige omstandigheden voor de coureurs, de marshalls en de dappere fans die urenlang wachtten in de regen. Het spijt me voor ze. Dit is erkend door alle belanghebbenden.”

“De FIA-stewards hebben, geheel volgens de sportieve regels, de competitie stilgelegd om wat meer tijd te krijgen en zo potentieel de fans een race te geven”, vervolgt Todt. “Ondanks die inspanningen kon de race niet van start gaan na de ronden achter de safetycar. De huidige regels zijn correct toegepast. Ik wil graag het FIA-team, de ASN en alle vrijwilligers bedanken voor en feliciteren met de kwaliteit van hun werk. De FIA zal, samen met de Formule 1, de regels voorzichtig herzien om te kijken wat we hiervan kunnen leren en wat we kunnen verbeteren voor de toekomst.” De bevindingen, waaronder ook de puntenverdeling valt, zullen aan de agenda van de volgende meeting van de F1 Commission, op 5 oktober, toegevoegd worden.

