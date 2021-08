Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone zegt dat hij de coureurs in de Belgische Grand Prix de keuze had gegeven om aan de start te verschijnen, maar zou hoe dan ook de race door hebben laten gaan. De 90-jarige Brit is het bovendien eens met Lewis Hamilton, die zei dat het een geldkwestie was dat de Formule 1 de coureurs voor de verplichte twee ronden naar buiten stuurde.

“Ik zou om 15:00 uur gezegd hebben, toen de race van start had moeten gaan, dat we het om 16:00 uur of 16:30 uur opnieuw zouden proberen”, zegt Ecclestone tegen Daily Mail. “Het lijkt er niet op dat de omstandigheden zullen verbeteren, maar dat weet ik niet. Maar ongeacht wat er ook gebeurt, het zal dan starten. Als je wil racen: prima. Wil je niet racen? Prima. Je kan ze geen pistool tegen het hoofd houden. Het was allemaal hun eigen keuze.”

“Als ik achteraan zou staan, dan had ik misschien besloten om het risico niet te nemen omdat het verdomd gevaarlijk is”, vervolgt Ecclestone. “Als ik punten wilde scoren voor het team en mijzelf, dan had ik wel gaan racen. Mensen maken hun eigen keuzes. Het is geen Afghanistan. We hebben onder slechtere omstandigheden gereden en de race niet afgeblazen”, aldus de kritische oud-Formule 1-baas.

Na de Grand Prix van België liet vooral Lewis Hamilton zich kritisch uit over de Formule 1. Volgens hem werden de coureurs namelijk enkel vanwege het geld naar buiten gestuurd, aangezien ze aan twee ronden achter de safetycar genoeg hadden om het een race te noemen. “Geld regeert”, zei hij. Ecclestone sluit zich aan bij Hamilton. “Ik ben het eens met Lewis. Dat gebeurt niet altijd, maar hier heeft hij wel gelijk in”, aldus de voormalig Formule 1-baas.

