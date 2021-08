Lewis Hamilton is na afloop van de historische Belgische Grand Prix niet te spreken over de gang van zaken. De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat de Formule 1 vandaag een ‘slechte keuze’ heeft gemaakt en noemt het naar buiten sturen van de coureurs voor de minimale verplichte twee ronden een geldkwestie.

“Ik ben heel erg teleurgesteld voor de fans”, echoot Hamilton bij Sky Sports, nadat hij al na de race aangaf te hopen dat de fans hun geld terugkrijgen. “We hebben het weer niet in de hand. Ik hou van racen in de regen maar vandaag was iets totaal anders. Je kon de auto voor je niet eens zien. Het was een ramp op de baan. De fans zijn vandaag van een race beroofd en verdienen hun geld terug.”

Volgens Hamilton was het besluit om de race voor de verplichte minimale twee ronden van start te laten gaan een geldkwestie. “Twee rondes om de race te starten, dat is een scenario dat enkel om geld draait. Iedereen krijgt hun geld en ik hoop dat de fans hun geld ook krijgen. Ze kregen niet te zien waar ze voor gekomen waren en voor betaald hebben.”

“Er zullen wel discussies plaatsvinden”, vervolgt Hamilton. “De teambazen hebben net een meeting gehad. De sport heeft vandaag een slechte keuze gemaakt. We hadden graag willen racen, maar je hebt een minimum van twee rondes die je moet voltooien om het een race te kunnen noemen. In de tijd tussen de eerste en tweede keer dat ze ons naar buiten stuurden, bleef het alleen maar regenen. Ze hebben ons dus maar om één reden naar buiten gestuurd. Daarom voel ik me nog slechter voor de fans”, besluit de 36-jarige Brit.

