Lewis Hamilton had het na afloop van de in het water gevallen Belgische Grand Prix met de fans langs de baan te doen. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat alle fans hun geld terugkrijgen: “Ze waren geweldig vandaag, ze bleven hier de hele tijd voor ons.”

Hamilton noteerde zaterdag de derde tijd in de kwalificatie, die achteraf gezien zeer belangrijk belangrijk bleek te zijn aangezien de race op zondag helemaal in het water viel. De race ging na drie uur uitstel eindelijk van start, al zou dat van korte duur zijn. Na drie ronden achter de safety car kwam er een einde aan de race, die geen race was. Hamilton, die nu 7,5 punten krijgt omdat er slechts halve punten uitgedeeld worden bij zo’n korte race, hoopt dat de fans hun geld terugkrijgen.

“Ten eerste wil ik zeggen dat het me spijt voor de fans”, vertelt Hamilton na afloop van de kortste Formule 1-race ooit. “Hier heeft natuurlijk niemand schuld aan. De fans waren geweldig vandaag, dat ze de hele tijd hier bleven voor ons en wachtten op een mogelijke race. Ze wisten op het eind, toen ze ons weer de baan op stuurden, dat de baan niet beter was dan voorheen. Dat deden ze gewoon zodat we de verplichte minimale twee ronden konden rijden”, wijst Hamilton naar de regel dat er pas na twee ronden een officiële uitslag kan komen. “Ik hoop dat de fans hun geld terugkrijgen”, aldus de Brit.

Lange tijd werd er dus gewacht op een moment dat de regen zou afnemen. Het uitstel duurde ruim drie uur lang. Volgens Hamilton was het in dat tijdbestek niet mogelijk geweest om te racen. “Je kon niet eens zien wat er vijf meter voor je zat”, geeft Hamilton aan. “De auto verdween dan. Het was op de rechte stukken lastig om de flitsende achterlichten te zien. Het is jammer, want ik had graag geracet. Het had een geweldige race kunnen worden als het niet zo hard had geregend”, besluit Hamilton.

Foto: BSR Agency