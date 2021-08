De Grand Prix van België is volledig in het water gevallen. De regenval verhinderde de racestart om 15:00 uur en de start werd lange tijd uitgesteld. Uiteindelijk werden er na ruim drie uur vertraging wel drie ronden achter de safety car gereden, genoeg om halve punten uit te delen. Daarna werd de race niet meer hervat en werd Max Verstappen tot winnaar uitgeroepen.

Op weg naar de grid toonde Sergio Pérez al aan dat de omstandigheden verraderlijk waren. Het was kletsnat op Spa-Francorchamps, waar hij zijn Red Bull in Les Combes op relatief lage snelheid in de bandenstapels parkeerde. De auto was te beschadigd en kon niet aan de start verschijnen, al kwam die start er – voor hem gelukkig – nog niet.

De wedstrijdleiding besloot namelijk de start van de race, die om 15:00 uur van start zou gaan, uit te stellen. Het ging in kleine stappen van tien of vijf minuten, maar om 15:25 uur gaf de wedstrijdleiding het alsnog een kans. Achter de safety car dan wel te verstaan. Polesitter Max Verstappen zei wel dat hij iets meer afstand moest houden, maar vond de omstandigheden wel prima. De overige coureurs achter hem, die in de volle spray zaten, beklaagden zich echter over het gebrekkige zicht.

Lees ook: Verstappen na curieuze winst: ‘Fans verdienen echt een pluim’

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Ongekend

Na twee formatieronden besloot de wedstrijdleiding weer iedereen naar binnen te sturen omdat de omstandigheden te gevaarlijk waren. De rode vlag werd om 15:30 uur gezwaaid, de auto’s werden in de pitstraat geparkeerd en het lange wachten op goed nieuws begon. Wel werd duidelijk dat de timer van drie uur, die vanaf de geplande starttijd in ging, liep. Hierdoor nam de hoop op een volledige race minuut na minuut af. De race moest dus vóór 18:00 uur afgelopen zijn. Om 17:00 uur was er echter nog altijd geen informatie over een eventuele starttijd. De race zou officieel nog maar 39 ronden in plaats van 44 tellen, maar door de timer zou dat al niet mogelijk zijn geweest. Met één uur te gaan besloot de wedstrijdleiding, op grond van overmacht, die klok stil te zetten, waardoor er nog wel tijd was om eventueel een race van start te laten gaan.

Lees ook: Eerste podium voor Russell: ‘Onze goede kwalificatie is zo toch mooi beloond’

Wedstrijdleider Michael Masi overlegde met teams over de mogelijkheid om in ieder geval twee rondes te rijden, al zij het achter de safety car. Pas dan zou de race tellen voor het kampioenschap en kon deze afgevlagd worden. Die optie zouden de fans, die de hele dag in de regen en kou hebben gezeten, ook laat op de dag – om 18:17 uur gingen de coureurs weer achter de safety car de baan op – voorgeschoteld krijgen.

De coureurs kwamen na drie rondes in slagvolgorde naar de pitstraat nadat de rode vlag opnieuw gezwaaid werd. De timer liep nu wel weer door en dus slonk de kans op een herstart opnieuw. Om 18:44 uur maakte de wedstrijdleiding definitief een einde aan de toch al dramatische zondag, waar nog een heel lange tijd over gesproken zal worden.

BSR Agency

Lees ook: Hamilton: ‘Hoop dat de fans hun geld terugkrijgen’

Omdat er slechts drie rondes officieel meetellen voor de race, krijgen de coureurs halve punten uitgedeeld, iets wat voor het laatst in de Maleisische Grand Prix van 2009 gebeurde. Verstappen vertrekt dus na een troosteloze zondag en de kortste race in de Formule 1-geschiedenis ooit met 12,5 punten naar Zandvoort, George Russell zal de 9 punten voor zijn tweede plek met alle liefde accepteren en Lewis Hamilton pakt er zo 7,5. Hierdoor loopt Verstappen weer wat in op Hamilton, maar blijft de Brit met drie punten voorsprong leider in het kampioenschap.

Daniel Ricciardo (6), Sebastian Vettel (5), Pierre Gasly (4), Esteban Ocon (3), Charles Leclerc (2), Nicholas Latifi (1) en Carlos Sainz (0,5) maken de top tien compleet. De top drie mocht nog wel voor de formaliteit naar het podium.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.