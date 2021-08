George Russell had zich zijn eerste podium in de Formule 1 vast anders voorgesteld. In zekere zin vindt ook Mister Saturday het echter wel toepasselijk dat zijn sterke kwalificatie voor de in het water gevallen Grand Prix van België met een tweede plaats werd beloond.

Natuurlijk, Russell had er liever echt voor geracet, in plaats van slechts wat rondjes achter de safetycar aan gehobbeld. Maar: “We worden niet vaak beloond voor een goede kwalificatie. Vandaag dus wel”, grijnst Mister Saturday, zoals zijn bijnaam luidt omdat Russell dan altijd zo sterk is in de kwalificatie. In Spa veroverde hij zaterdag knap de tweede plek.

Doordat er niet echt werd geracet, finishte Russell daar ook. “Dit keer telde onze goede kwalificatie dus wél”, weet Russell dat wel op waarde te schatten. Bij Williams wordt de ereplek ook gewoon gevierd. “Het is een geweldige opsteker voor het team. We werken zo hard, maar dat wordt vaak niet beloond. Nu dus wel.”

Russell spreekt verder nog een woord van dank uit aan alle fans. “Het spijt me heel erg voor de fans dat het vandaag zo ging”, doelt hij op het lange uitstel. “Ik wil iedereen in elk geval bedanken voor alle steun. We zaten vandaag allemaal in hetzelfde schuitje.” En nu, zegt hij, kan er wel een klein feestje gevierd worden.

