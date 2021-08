Dat George Russell sterk is in de kwalificatie, is bekend. Hij dankt er zijn bijnaam Mister Saturday immers aan. In België wist de jonge Brit (23) vriend en vijand echter niet alleen te verrassen, maar zelfs verbazen met een tweede tijd. “Ik had niks te verliezen.”

Op het regenachtige Spa-Francorchamps wist Russell zijn Williams weer eens Q3 in te slepen. “Dat is nog altijd niet normaal voor ons”, licht hij uit hoe bijzonder dat blijft. Daarna werd zijn zaterdag echter nóg een beetje specialer. Russell was de eerste coureur die aan zijn laatste vliegende Q3-ronde begon. Op een opdrogende baan, snelde hij naar een tijdelijke eerste tijd. Maar ja, daarna kwamen er nog acht andere coureurs.

Het was dus afwachten en aftellen voor Russell, die door Williams over de radio op de hoogte werd gehouden: “Geweldige ronde, George. Hamilton, Pérez, Bottas en Vettel komen er nog aan…” Met vervolgens de boodschap dat zij stuk-voor-stuk hun tanden stukbeten op Russells tijd. De enige die er nog onderdoor dook, met slechts drie tienden, was Max Verstappen. Zo had Russell na het vallen van de vlag de tweede tijd in handen.

“Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen”, glundert Russell in parc fermé. “Ik dacht dat ik al een goede job had gedaan door uit Q1 te komen! Het hele team heeft het geweldig gedaan. De auto voelde geweldig en ik had er enorm veel vertrouwen in.” En, legt hij uit: “Ik had niets te verliezen. Ik zat wat dat betreft in een lekkere situatie”, geeft hij toe. Maar toch, je moet de klus nog maar klaren, en dat deed Russell met verve.

De Mercedes-junior, die hoopt in 2022 promotie te maken naar het topteam, staat zodoende tussen titelkandidaten Verstappen en Lewis Hamilton in. Bang om zich in de strijd te mengen, is hij niet. “Als ik een kans zie, ga ik ervoor.” Op zondag gaat het immers pas echt om de punten, weet Russell. Die pakte Russell in 48 races voor Williams pas één keer eerder, bij de vorige race in Hongarije. “We gaan voor de punten”, laat hij daar geen twijfel over bestaan.

Voor Russell is het overigens niet de eerste keer dat hij een race vanaf de eerste startrij begint. Eind 2020 deed hij dat ook al eens. Toen bestuurde hij als invaller voor de zieke Hamilton echter een Mercedes. In dienst van Williams is dit uiteraard veruit zijn beste kwalificatie. Dat Mister Saturday het kwalificatiekunstje beheerst, heeft hij zo maar weer eens bewezen. “Maar zondag is de belangrijkste dag”, richt hij zijn focus daar al gelijk op.

