Mercedes-teambaas Toto Wolff wil pas bekendmaken of Valtteri Bottas of George Russell in 2022 naast Lewis Hamilton rijdt als degene die afvalt elders onderdak heeft gevonden. Tegelijkertijd zinspeelt Wolff erop dat de keuze op Russell valt.

Voor de camera van Sky Sports F1 vertelt Wolff in elk geval dat Mercedes ‘wil weten wat er met Russell of Bottas gebeurt als we voor de ander kiezen’. “We gaan niet eenzijdig een beslissing nemen zonder te weten waar de andere coureur terechtkomt”, zegt hij.

Wolff lijkt zo voor te sorteren op de komst van Russell en een vertrek van Bottas bij Mercedes. Russell rijdt momenteel immers bij Williams en als Mercedes niet voor hem gaat, kan hij in principe gewoon bij dat team blijven. Bottas moet als Mercedes hem bedankt echter op zoek naar een nieuw team. Williams en Alfa Romeo worden daarbij genoemd.

Mercedes denkt aan de toekomst

Een andere opmerking van Wolff die naar de entree van Russell kan verwijzen, is dat er in zijn ogen momenteel ‘een generatiewissel gaande is in de Formule 1’. “We zien bij de andere topteams ook al dat ze veelbelovende kids in de auto hebben. Dat we naar de toekomst moeten kijken”, doelt hij op de 23-jarige Russell, “is dus zeker een argument.”

Wolff zou Wolff echter niet zijn als hij niet ook nog mooie – en hoopgevende – woorden voor Bottas zou hebben. Volgens de Oostenrijker is de Fin beter dan uit zijn resultaten blijkt, maar heeft hij helaas veel pech gehad. Daarnaast is Bottas volgens hem een belangrijke speler binnen het team.

‘Liever vroeger dan later’

Bottas en Russell speelden donderdag zelf enigszins stommetje wat betreft hun toekomst. Bottas suggereerde dat er misschien al wel knopen zijn doorgehakt, maar nog niks kan worden aangekondigd. Wolff stelde op zijn beurt de tijd te nemen die nodig is om zijn keuze (bekend) te maken, maar dit wel ‘liever vroeger dan later’ te doen.

