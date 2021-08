Lewis Hamilton zegt dat zijn werkrelatie met teamgenoot Valtteri Bottas ‘beter dan ooit tevoren’ is. Hij geeft aan dat hij gesprekken heeft met Mercedes over zijn teamgenoot voor 2022, maar weet ook dat het aan teambaas Toto Wolff en het Mercedes-bestuur is om het besluit te nemen.

De coureurs zijn weer terug van vakantie, maar nog altijd zijn dezelfde vraagtekens van voor die zomerstop aanwezig. Deze zomerstop zou bij Mercedes de knoop doorgehakt worden over de teamgenoot van Hamilton voor 2022, maar zowel Valtteri Bottas als George Russell wilde vandaag geen uitsluitsel geven over zijn toekomst. Bottas gaf recentelijk wel aan dat Hamilton hem verteld had dat hij hem graag als teamgenoot houdt, al heeft Russell ook nog goede kansen als Mercedes-junior, die zich bij Williams goed bewijst. Hamilton zelf zegt wel gesprekken te hebben met teambaas Toto Wolff over dat tweede zitje, maar weet ook dat hij er uiteindelijk niet over gaat, maar het bestuur van het team.

Lees ook: Bottas en Russell zeggen niets maar ook weer iets over toekomst

“Ik heb me in het verleden al uitgelaten over mijn loyaliteit aan Valtteri”, zegt Hamilton bij de persconferentie in België. “Ik heb lang met hem samengewerkt. Ik denk dat onze werkrelatie beter is dan ooit tevoren. Toto is een geweldige leider, we blijven in contact met elkaar. Natuurlijk praten we over dit soort dingen. We horen allebei bij hetzelfde team en we willen het beste voor het team. We willen meer kampioenschappen winnen, dus we hebben wel gesprekken. Het is uiteindelijk aan hem en het Mercedes-bestuur om het besluit te nemen. Ik ben onderdeel van het team, ik steun ze, welke kant ze ook op gaan. Voor nu wil ik al mijn energie steken in het doen van mijn best”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Bottas zelf wilde vandaag bij de persconferentie dus nog niks prijsgeven, al was hij wel in voor een verwarrend dolletje met de media. “Er is geen nieuws momenteel. Nog niet”, aldus Bottas, om er gniffelend aan toe te voegen: “Misschien weet ik iets, misschien niet. Niets om met jullie te delen in ieder geval.”

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.