George Russell en Valtteri Bottas deelden het podium vanmiddag tijdens de persconferentie en dan weet je welke vragen er gesteld zullen gaan worden. Weet je al iets over volgend jaar, wie krijgt het Mercedes-zitje in 2022? Nieuws was er niet, zowel Bottas als Russell lieten weinig los maar het was de manier waarop ze dat deden die leek te verraden dat er iets aan zit te komen.

De verbintenis van de Fin, sinds 2017 verbonden aan de Zilverpijlen, loopt af na dit seizoen en Bottas is elk weekend het doelwit van vragen over zijn toekomst. Zowel hij als Russell spraken voor de zomerstop de wens uit nieuws te kunnen melden in Spa maar zover komt het nog niet. “Er is geen nieuws momenteel. Nog niet”, aldus Bottas om er gniffelend aan toe te voegen: “Misschien weet ik iets, misschien niet. Niets om met jullie te delen in ieder geval.”

Russell hield het echter ook zakelijk. “We hebben gepraat over mijn toekomst tijdens de zomerpauze maar er is niets om aan te kondigen dit weekend. Ik denk dat we volgende week in Zandvoort ook nog niets te vertellen hebben. Maar dat is geen probleem, ik doe het liever goed dan te snel.”

Op zijn vroegst zou er dus in Italië iets moeten komen, als we Russell moeten geloven. “We gaan dit weekend mogelijk nog praten met Mercedes, ik ben er relaxed onder. Of ik nou in een zilveren of een blauwe auto zit volgend jaar, met beiden ben ik tevreden.”

Onderling zijn de twee goed met elkaar, ondanks de spanningen en speculaties over het Mercedes-zitje. “We zijn racers, het komt niet vaak voor dat een andere coureur je beste vriend is maar Valtteri en ik zijn volwassenen”, aldus Russell. “We hebben een streep onder het verleden gezet, er zijn geen issues.”

“Alles is in orde”, vult Bottas enigszins sarcastisch aan. “Maar bedankt voor het vragen.”

